◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子走り高跳び決勝で、昨夏のパリ五輪５位の赤松諒一（３０）＝西武プリンス＝は、２メートル２４で８位に入った。２大会連続、パリ五輪に続く入賞。２メートル２４を２回目に成功したが、続く２メートル２８を失敗した。初出場の瀬古優斗（２７）＝ＦＡＡＳ＝は、２メートル２０で１０位だった。

＊ ＊ ＊

赤松は多趣味で多才だ。「今、やってみないのはもったいないな」と興味を持ったことにはチャレンジする。３歳から始めたピアノは現在でも息抜きに弾く。昨年はクリスマス時期のイベントで、マライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」を披露。キャンプも好きで、お気に入りは岐阜・郡上市のめいほう高原だ。

最近はレースゲームを楽しみながら語学勉強に時間を費やす。「ボイスチャットができるゲームで、海外の人との友達作りも頑張っています。英会話の勉強にしようと思って」。中国人ともつながり、「中国語も教えてもらっています。１日平均１時間くらいやっていて、ペラペラになることを夢見ています」。器用さと熱心さが、世界の舞台で活躍する走り高跳びにも生かされている。（手島 莉子）