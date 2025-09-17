日本ハムの北山亘基投手（２６）が１６日、先発予定の１８日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で３つの“壁”を突破することを誓った。逆転Ｖへ絶対に負けられない首位との直接対決で、首位撃破に加え、ともに自身初となる２ケタ勝利と、規定投球回（あと７イニング）の一気の達成を狙う。エスコンでの残留練習ではマウンドでピッチングを行い、調整への手応えも口にした。

今季は２０試合登板で、９勝５敗、防御率１・７２。やるべきことは分かっている。勝利を義務づけられた一戦へ「ホークス戦は負けられないですし、自分の２ケタもそうですし、一番いいところで（要素が）合わさった。規定ももうすぐですし、まとめて全部クリアして」とニヤリ。気持ちの高ぶりを聞かれると「まとめていってやるしかないですよ。どうせやらないといけない。やるしかないんだったら、全部いった方がいいじゃないですか」と再び強い言葉を並べた。

調整にも手応えを感じている。「今日のピッチングはかなり手応えがあった」とキッパリ。今季、ソフトバンク戦は５試合に登板し２勝１敗、防御率２・３１。相性は、決して悪くはない。「かわせないんで、もうごり押すしかない。単調になってはいけないですけど、軸になる真っすぐはしっかり勝負していくのが大前提」と真っ向勝負を挑む構えだ。首位とは２・５ゲーム差。重圧のかかるマウンドで、すべての歓喜をつかみにいく。（山口 泰史）