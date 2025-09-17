◆日本選手権近畿地区最終予選 ▽２回戦 ミキハウス４―２ＹＢＳホールディングス（１６日・わかさスタジアム京都）

社会人野球の日本選手権近畿地区最終予選の２回戦が１６日、わかさスタジアム京都で行われた。ミキハウスはＹＢＳホールディングスと対戦し、４―２で競り勝った。

最後までマウンドを守り抜いた。「久しぶりに９回投げた。球数も少なく、いい感じにできた」と充実感を漂わせたのは、元巨人の桜井俊貴投手（３１）だ。９回２死一塁から最後の打者を二飛。右手で小さくガッツポーズした。１０１球で７安打２失点。巨人時代には一度も記録できなかった完投勝利だ。

刺激を与えてくれる存在がいる。２３年に巨人のスカウトを務め、担当したのが泉口。着実に力をつけ、今季は広島・小園と首位打者を争うまでに成長している。「ここまでの選手になるっていうのは、自分でも驚いている。ただただ、頑張ってほしい」とエールを送った。プロの世界で酸いも甘いも味わってきたベテランが、チームを２年連続の日本選手権へ導く。（藤田 芽生）