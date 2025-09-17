◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）

ローズＳをカムニャックで制した栗東・友道厩舎が、２週連続のトライアル制覇を目指す。第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（２１日、阪神＝３着まで菊花賞の優先出走権）は、日本ダービー３着のショウヘイと、無傷２連勝のライトトラックが登場。第７１回オールカマー・Ｇ２（２１日、中山＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）に重賞３勝のヨーホーレイクも控え、東西重賞ジャックも狙える布陣だ。

ローズＳで快勝発進を決めたカムニャックに続け！ 同じ栗東・友道厩舎で、日本ダービーでは３着と好走したショウヘイ。８月中旬に帰厩し、プール調教を併用しながら、順調に調整している。１６日はＣＷコースを４ハロン６６秒８―１５秒１で流し、水曜の最終追い切りに備えた。大江助手は「体が大きくなって脚が伸びた印象です。調教でもムキにならず、心身の成長がうかがえる状態です」と声を弾ませた。

京都新聞杯で重賞初勝利。６番人気で迎えたダービーは２番枠から流れに乗り、ロスなく立ち回った。最後の直線で馬場の真ん中に持ち出し、先に抜けたクロワデュノールを追いかけるよう伸びて力を示した。「内の悪い馬場で脚を取られていたようですが、いい競馬をしてくれました。ラスト１ハロンは勝ち馬と、差が広がっていませんからね」と同助手は粘り強い走りを評価した。

１１日の１週前追い切りは西塚（レースは坂井）が騎乗し、ライトトラックとヨーホーレイクの間に入って３頭併せ。６ハロン８２秒６―１１秒６で１馬身遅れたが、全く心配はない。友道調教師は「前にヨーホーを見る形で。２週前と違ってハミもかまなかったし、追っての反応も良かった」と合格点を与えた。

この後は菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都）に向かうのか、それとも別路線か、分岐点の重要な一戦。「ダービー３着馬として、結果を残したいですね。皐月賞馬も、ダービー馬も秋初戦を勝ちましたから」と同助手は意気込んだ。まずは仁川のターフで特大ホームラン級の“ショータイム”を演じる。（山下 優）

◆友道厩舎の神戸新聞杯 過去１５頭を送り込み、【２２２９】で連対率２６．７％。１８年にダービー馬のワグネリアン、２３年にサトノグランツでＶ。３勝目を挙げれば、栗東・池江調教師ら６人と並んで現役最多タイとなる。