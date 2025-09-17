Ｊ２磐田は１６日、アウェー・藤枝戦（２０日）に向け静岡・磐田市内で公開練習を行った。２２年夏から２３年夏まで在籍した古巣との一戦を迎えるＦＷ渡辺りょうが、思い出の地で“恩返し”の白星をつかみにいくことを誓った。

かつてエースとして君臨した地で躍動する。渡辺は２２年夏にＪ３沼津から当時Ｊ３の藤枝入り。Ｊ２に昇格した２３年はシーズン前半で２６戦１３得点と数字を残し、Ｃ大阪へ籍を移した。改修工事後の藤枝サでプレーするのは初めてだ。

「迫力ある素晴らしいスタジアムになった。そのピッチに立てるのは楽しみだし、ジュビロのユニホームで立つというのは感慨深いものがある。当時（磐田入りするとは）考えたこともなかったですから」。敵将の須藤大輔監督ら藤枝の関係者、サポーターに向け「自分のプレーを表現することが一番の恩返し。しっかり準備して迎えたい」と言葉に力を込めた。

前節の今治戦（１３日、１―０）は後半１３分に相手バックパスをさらい、ＧＫをかわして無人のゴールに決勝の今季５点目を流し込んだ。「駆け引きの中で相手がミスしてくれてラッキーでした」。９０分フル出場は昨年８月１１日の鹿島戦以来、約１年ぶりだった。「（翌日は）ふくらはぎも背中も至る所がつっていた。バキバキでした」と苦笑いしたが、オフを挟んで状態は回復。「（前線から）追いかけて走って、流れを持ってくるのが自分の役割」と藤枝戦も持ち味の献身的プレーで勝機を呼び込む。

チームは４戦負けなしで、直近３試合は全て無失点。プレーオフ圏の５位に浮上した。「この先は勝ち点３を取ることだけだと思う」。勝ち点６差の首位・水戸、２位・長崎の背中を捉えるためにも古巣戦は落とせない。

〇…藤枝戦は午後２時キックオフ。夏場のナイターに体が慣れている選手にとっては、過酷な暑さも敵になる。この日は練習時間を夕方から午前に変更した。「その中でも走りきってタフに戦わないといけない」と渡辺。ジョン・ハッチンソン監督は「選手交代やプレーの質にも影響する。攻守に試合をコントロールしていきたい」と消耗を避けるためにも、いつも以上にボール保持にこだわる姿勢を打ち出した。