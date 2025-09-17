¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¸ø³«¡¡Ñ³¤°Å»¦¤¬Æ°¤½Ð¤¹
¡¡12·î20Æü¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡¢¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸á¸å5¡§30¡Ë¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´éÌÌÊø²õ¡Ä¾å¼ê¡©¡¡¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡ÙÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Î¤Á¤Ë¿·ÁªÁÈ¤È¤Ê¤ë¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¡¢ÄÌ¾Î¥ß¥Ö¥í¡£Èà¤é¤Ïµþ¤Î³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤¦Æü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ëËö¡¢Êª¸ì¤ÏÑ³¤°Å»¦ëý¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥ß¥Ö¥í¤Î7¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¥º¥ì¤¬ºÇ°¤Î·ëËö¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ÎÃæ¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ê¢¤ò³ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¡×¤ÏÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢Âè1´ü¤Çå«¤ò¿¼¤á¤¿¥ß¥Ö¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶ÜÂô¤¬ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤ÇÓË°ö¤¹¤ëÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡¼¿·ÁªÁÈÊÔ¡¼¡Ù¤ØÆÍÆþ¤·Ï¢ºÜ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢3·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤ÇÉñÂæ¤â¾å±é¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê£±Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë12·î¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤Î¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´éÌÌÊø²õ¡Ä¾å¼ê¡©¡¡¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡ÙÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Î¤Á¤Ë¿·ÁªÁÈ¤È¤Ê¤ë¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¡¢ÄÌ¾Î¥ß¥Ö¥í¡£Èà¤é¤Ïµþ¤Î³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤¦Æü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ëËö¡¢Êª¸ì¤ÏÑ³¤°Å»¦ëý¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥ß¥Ö¥í¤Î7¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¥º¥ì¤¬ºÇ°¤Î·ëËö¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ÎÃæ¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ê¢¤ò³ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¡×¤ÏÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡¼¿·ÁªÁÈÊÔ¡¼¡Ù¤ØÆÍÆþ¤·Ï¢ºÜ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢3·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤ÇÉñÂæ¤â¾å±é¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê£±Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë12·î¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤Î¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£