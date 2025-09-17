【きょうから】マクドナルド、人気サイドメニュー『プリプリエビプリオ』が期間限定登場 “ハート型”も
日本マクドナルドは、エビを使ったプリプリ食感でやみつきなおいしさのサイドメニュー『プリプリエビプリオ』と、夕方5時からの夜マック限定で「食べくらべポテナゲ大・特大」を、17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて販売する。
【CMカット】“エビプリ王”になった岡田准一
『プリプリエビプリオ』は、17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年に初登場、昨年も登場し、好評の商品。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てている手が止まらなくなるおいしさが魅力の商品で、ひとくちサイズ5ピース入りが今年も期間限定で登場する。
さらに今年は初の試みとして、“出たら超ラッキー”なハート型のプリプリエビプリオを用意。ハート型のプリプリエビプリオはランダムで入っているので、ちょっとした運試しとしてパッケージを開ける時のワクワク感も楽しむことができる。（※ハート型の『プリプリエビプリオ』は、全ての商品に入っているわけではない）
また、夕方5時からの夜マック限定の人気商品「ポテナゲ」で、おトクな食べくらべセットとして『プリプリエビプリオ』も入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が、17日から期間限定で登場。こだわりの3種のサイドメニューの味わいを一度に楽しむことができる、おトクで魅力的なセットとなっている。
16日から放映する新テレビCMでは、俳優の岡田准一が昨年好評の“プリプリ＝エビプリ王”として再登場。今年は“プリプリ＝プリンセス”が新たに登場し、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”を手に永遠を誓うラブストーリーとなっている。「ワン・ツー・プリー（スリー）」とリズムをとる2人のダンスシーンや、プリプリエビプリオを食べて愛を叫ぶエビプリ王のユニークな姿に注目だ。
