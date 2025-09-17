まるで夜空に浮かぶ宝石箱。人々の営みと静けさが交錯する「街を見下ろす夜景」3選【夜景マニアが贈る至極の眺望】

太陽が沈んで夜になると、見慣れたはずの景色も“表情”をぐっと変える。



見上げた空に広がる雲や星、静寂に包まれた空間、遠くに見える街のきらめき--。



夜景は、日常にあるちょっとしたドラマなのかもしれない。そんな魅力とお勧めスポットを、全国の夜景を撮影してきた“夜景マニア”の縄手真人さんが紹介する。

夜景の王道といえば、山の上から「街を見下ろす夜景」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。日本は山と街が隣接している地域が多く、絶景スポットがたくさんあります。





宝石のような景色の「摩耶山」

「でも、夜の山道はちょっと不安…」と感じる人もいるかもしれません。そこで今回は、夜間でも訪れやすく、息をのむような景色を楽しめるスポットを厳選して紹介します。

一つ目に紹介したいのは、神戸市にある「摩耶山」。六甲山系の中でも特に優れた眺望を誇り、眼下には宝石を散りばめたような神戸の街並みが広がります。

複雑な海岸線や高速道路が生み出すデザイン性の高い夜景は、まさに圧巻の一言。遠くは大阪市内や関西国際空港まで見渡せる、ダイナミックなスケール感も魅力です。

摩耶山には車でのアクセスはもちろん、JR三ノ宮駅などから、路線バス、ケーブルカー、ロープウェイを乗り継いで行くこともできます。

摩耶山の所在地：兵庫県神戸市灘区摩耶山町

きらめきが際立つ「若草山」の夜景

二つ目は、奈良公園にほど近い「若草山」。私が代表を務める団体（新日本三大夜景・夜景100選事務局）が2003年に選定した「新日本三大夜景」の一つです。



山頂からは、光のじゅうたんを敷き詰めたような奈良市内の夜景を一望でき、空気が澄んだ日には京都タワーまで見渡せることもあります。

山頂までは車で、有料の奈良奥山ドライブウェイを利用してアクセスできます。こちらの最大の魅力は展望広場の環境です。明かりは足元のフットライトのみがともるため、夜景のきらめきがより際立ちます。

静寂の中、美しい光景を心ゆくまで堪能できるでしょう。また運が良ければ、鹿と出会えるチャンスも。

若草山の所在地：奈良県奈良市雑司町

流れゆく眺めが美しい「皿倉山」

三つ目は、北九州市にある「皿倉山」。若草山と並び「新日本三大夜景」に数えられます。皿倉山の山頂へは車でアクセスできず、JR八幡駅から、シャトルバス、ケーブルカー、スロープカーを乗り継いで行くことになります。



山頂に向かう途中では、夜景が正面に見え、流れゆく景色をゆっくりと楽しめます。

山頂の展望台からは、色とりどりの光が織りなす幻想的な夜景が広がります。工場地帯のグリーンと、高速道路のオレンジ、街の明かりのホワイトが、色彩豊かな光を生み出しています。

さらに、2025年に完成した「絶景ブランコ」も見逃せません。まるで夜景に飛び出すような感覚を味わえ、皿倉山の新たな魅力となっています。

皿倉山の所在地：福岡県北九州市八幡東区