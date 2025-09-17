

年金で後悔している人のよくあるパターンをご紹介します（写真：Luce／PIXTA）

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラーになっている。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が、「年金で後悔する人のよくある2パターン」について解説する。

「年金額」は人それぞれ異なる

老後を意識する年齢になると、気になるのが「年金」の額です。





老後生活の支えとなる公的年金は、すべての人が加入する「国民年金（老齢基礎年金）」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金（老齢厚生年金）」の2階建てになっています。

そのため、もらえる年金額は人それぞれ（国民年金は原則一律、厚生年金は納付期間や賃金によって異なる）。

自営業で国民年金保険料すら支払わずに無年金の人もいれば、なかには共働きや現役時代の賃金が高いなどの理由で、暮らしていくのに十分な額を受給できる人など、さまざまです。

今回は、年金で後悔している人のよくあるパターンを2例、ご紹介しましょう。

1例めは、現在66歳のSさんです。

Sさん（男性）は、60歳で仕事をリタイア。「もう働くのは嫌だ」と、リタイア後は働かずに生きていくことにしたそうです。

しかし退職金や貯蓄が少なく、年金受給開始の65歳までの5年間、お金がもちそうにありません。

そこでSさんは、年金の繰り上げ受給をすることにしたのです。

繰り上げをすれば早くもらえるが、受給額は減る

年金の受給開始年齢は65歳ですが、申請すれば受給開始年齢を60〜75歳の間で選ぶことができます。

・65歳よりも早くもらうなら「繰り上げ」となり、年金受給額が減る

（1月ごとに0.4％減額［1962年4月1日以前生まれは0.5％減額］）



・65歳よりも遅くもらうなら「繰り下げ」となり、年金受給額が増える

（1月ごとに0.7％増額）

このように、繰り上げ・繰り下げすることで受給額の設定が変わり、それが一生涯続くわけです。

Sさんの場合、背に腹はかえられず、61歳から受給を開始しました。

当面の生活費が確保できたのはいいのですが、その結果、もらえる年金は約15万円から約12万円に減額となりました。

そして、この減額された年金額は、一生続くことになります。

現在66歳になったSさんは、現在不安を感じています。

かつての同僚たちと話をすると、彼らに比べて自分の年金がかなり少ないことに気づいたのです。

同僚たちは65歳まで再雇用で働き、年金額はその分さらにアップしています。

なかには65歳以降も貯蓄やアルバイトで生活をまかない、繰り下げ受給をして年金額を増やそうという人もいるのです。

年金受給開始のタイミングはよく考えて決める

月12万円では生活はカツカツです。Sさんは結局、警備員のアルバイトをはじめて不足分を補っています。現在は60代でまだ元気ですが、いつまでアルバイトを続けられるかはわかりません。

Sさんは次のように話します。

「あと3万円あれば、ずいぶんラクなのに。65歳まではなんとか働いて、繰り上げ受給なんてするんじゃなかった」

「貯蓄のない自分のような人間こそ、一生もらえる公的年金は多いほうがいい。できるかぎり働いて、受給額を増やせばよかった」



同じ条件で働いていた人でも、受給開始年齢を変更することで、受給額に差がつきます。

Sさんのように「早くもらって人生をエンジョイしたい」あるいは「病気になったので早くもらいたい」という人もいれば、「できるだけ繰り下げて年金額を増やしたい」という人もいます。

年金をいつもらいはじめるかに、絶対解はありません。しかし、年金額を左右する年金受給開始時期の繰り下げ・繰り上げは、今後のご自身の生活設計を十分考慮して決めることをおすすめします。

ちなみに、Sさんのように61歳から年金をもらいはじめた場合、65歳から受給した場合と比べて、損か得かの分岐点となるのが81歳10か月です。

つまり、これ以上長生きすると、65歳から年金をもらったほうがよかったということになります。

2例めは、現在70歳のHさん（女性）です。

Hさんは結婚以来、専業主婦を続けてきましたが、年々夫婦仲は冷えていき、62歳のときに、いわゆる熟年離婚を決意しました。

62歳のHさんは、体も丈夫で健康そのものでした。「働けばひとりでもやっていける」と考えてのことのでした。

実際に、Hさんは60代でもいくつかの仕事を掛け持ちして、生活をまかなうことができました。長年不仲だった夫と別れ、一人暮らしをエンジョイしていたのです。

「どうして年金分割しなかったの？」

しかし現在Hさんは70歳。さすがに以前のようにはつらつと働くのが難しくなってきました。

そこで困ったのが、生活費です。

Hさんは長年専業主婦だったため、年金は月々7万円ほどです。

貯蓄も少なく、今後の生活が不安だとHさんは言います。

友人に悩みを打ち明けると「どうして年金分割をしなかったの？」と半ばあきれられてしまったそうです。

Hさんは離婚時、「早く別れたい。もう夫の顔も見たくない」という状態だったため、年金分割の手続きもせず、財産分与もそこそこに離婚届を提出したのです。

離婚時に年金分割の請求手続きをしていれば、婚姻期間中の配偶者の厚生年金を分割して受け取ることができます。

概算ですが、Hさんが年金分割（分割割合50％）の手続きをしていれば、月々13万円程度の年金収入があったはずです。

年金分割は、離婚成立日の翌日から2年以内に年金事務所の窓口で請求します。Hさんの場合は2年を過ぎているため、もちろん年金分割の手続きはできません。

（ちなみに、配偶者が自営業で厚生年金に加入していない場合、婚姻期間中の自身の賃金が配偶者と同等あるいは高いというような場合は、年金分割をする必要はありません）

特に経済力のない女性の場合、勢いで離婚してはいけません。

年金分割や財産分割など、十分な「準備」をしてからのぞむべきです。

「自分の年金受給額」と「老後の暮らし方」を確認する

低年金をはじめとする老後の貧困は、「情報不足」「知識不足」に起因することが少なくありません。

ちょっとした「準備」が足りなかったがゆえに、人生の終盤で後悔することになりかねないのです。

「バラ色の楽しい老後」を送るか、「不安だらけの老後」を送るかは、あなたの「準備」次第ともいえます。

年金で後悔しないためには、ご自身の年金額と年金制度をしっかり確認し、老後の暮らし方（必要な生活資金）と照らし合わせることが大切です。

しっかり知識をつけて備えをすれば、老後は怖くありません。

みなさんも「できるかぎりの準備」だけは忘れないでください。

（松尾 拓也 ： 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家）