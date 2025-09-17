「遠藤航らは非常に優れたMFでフィットしている」リヴァプールのスロット監督、CL開幕前に言及

世界的強豪リヴァプールで3年目のシーズンを迎えた遠藤航。

32歳の日本代表キャプテンは、今シーズンもクラブでは控えという立場に置かれている。

そうしたなか、リヴァプールは、17日にUEFAチャンピオンズリーグの初戦でアトレティコ・マドリーと戦う。

ジェレミー・フリンポンとコナー・ブラッドリーが復帰したため、急造右サイドバックとして起用されていたハンガリー代表MFドミニク・ソボスライは、本職である中盤に戻る可能性がある。

アルネ・スロット監督は、前日会見でその可能性について聞かれるとこう答えていた。

「とはいえ、遠藤やアレクシス・マカリステル、ドミニク、フロリアン・ヴィルツら非常に優れたMF陣もフィットしている。

カーティス・ジョーンズはフィットしてないが、すべてのポジションで熾烈な競争がある。

（ソボスライは）どちらのポジションでもプレーできる。明日彼がどこでプレーするのか見てみようじゃないか」

遠藤はコンディションは万全とのこと。

現在4連勝中のリヴァプールは、週末20日にはエヴァートンとのマージーサイドダービーも控えている。