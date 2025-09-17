Ｊ２藤枝は１６日、ホーム・磐田戦（２０日）に向けて静岡・焼津市内の専用グラウンドで公開練習を行った。

「蒼藤（そうとう）決戦」と名付けられた、同じ静岡県内チームとの対決。前節（１３日）の大分戦（１△１）でチームトップを独走する９点目を挙げたＭＦ浅倉廉（静岡学園高―拓大）は「まずは勝つこと。そして点を取れれば」と意気込み。２試合連続ゴールと、自身初となる２ケタ得点へ意欲を見せた。

大卒ルーキーだった昨季の２得点から大きく飛躍。日々の練習もあるが、ゴール前での「ポジション取りが無意識にできるようになってきた」と要因を明かした。毎試合後にチームの分析担当スタッフと映像を見ながら動き方を確認。その積み重ねで、得点にからめる位置につけるようになったという。

磐田との公式戦は過去３戦全敗。今年５月のアウェー戦も、後半アディショナルタイムにＰＫを与えて０―１で敗れた。この試合で浅倉はボランチを務めていたが、今回は本来のシャドーでの先発が濃厚だ。「前回よりゴールにからむチャンスも多くなると思う。ジュビロを相手に、いいサッカーをして勝てれば、その後の上位との戦いにも勝てる」と力をこめた。サポーターの声援を力にして、藤枝のプライドをホームで見せる。（里見 祐司）