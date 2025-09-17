ÈøÀ¾ºù¤¬V¡¢À¶²¬¤Ï2°Ì¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¡Ú¥¶¥°¥ì¥Ö¶¦Æ±¡Û¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè4Æü¤Ï16Æü¡¢¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Èó¸ÞÎØ³¬µé¤Î½÷»Ò59¥¥íµé·è¾¡¤Ç19ºÐ¤ÎÈøÀ¾ºù¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë65¥¥íµé¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¡¢À¶²¬¹¬ÂçÏº¡Ê¥«¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÆ±¸ÞÎØ·è¾¡¤ÎºÆÀï¤Ç¥¤¥é¥óÁª¼ê¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì·èÄêÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüÂçÀª¤ÏÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼97¥¥íµé¤ÎµÈÅÄ¥¢¥é¥·¡¢½÷»Ò55¥¥íµé¤ÎÆâÅÄñ¥²Æ¤¬¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç50¥¥íµé¤ÎµÈ¸µÎèÈþÆá¡ÊKeePerµ»¸¦¡Ë¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ø¡£65¥¥íµé¤Î¿¹ÀîÈþÏÂ¡ÊALSOK¡Ë¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿57¥¥íµé¤ÎÆÁ¸¶É±²Ö¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£