【ロンドン＝蒔田一彦】米国のトランプ大統領は１６日夜、ロンドン郊外の空港に到着した。

１８日まで国賓として英国に滞在し、チャールズ国王との面会やスターマー首相との首脳会談に臨む。トランプ氏は１期目の２０１９年にも国賓として訪英した。２度目の国賓訪問は極めて異例だ。

チャールズ国王はトランプ氏とメラニア夫人をロンドン近郊のウィンザー城に招く。１７日に歓迎式典や晩さん会などの公式行事が開かれる。１８日にはロンドン郊外にあるチェッカーズ（首相別荘）で首脳会談が行われる。トランプ氏は１６日の出発前、ホワイトハウスで記者団に対し、「英国との関係は非常に良好であり、チャールズ国王は私の友人だ」と述べた。

２月にスターマー氏が訪米した際、国賓として招待する国王の親書をトランプ氏に手渡し、トランプ氏は訪問を快諾していた。英国は他国に先駆けて関税交渉で合意するなどトランプ政権と良好な関係を維持してきた。スターマー政権としては、国賓訪問を通じて両国間の「特別な関係」をより強固にしたい考えだ。

ただ、英国内ではトランプ氏への反感も根強い。１７日にはロンドン中心部で、訪問に反対する大規模な抗議集会が計画されている。