エクセルから新作登場！「エクストラリッチ セラムインパウダー」全3色♡

エクセルから美容液で包み込むプレミアムなスキンケアパウダー「エクストラリッチ セラムインパウダー」が登場♡ 触れた瞬間お肌にとろける新処方で、贅沢なうるふわ肌を実現。浸透型ビタミンCやナイアシンアミドなど20種の美容液成分を配合し、乾燥やくずれから守りながら、透明感のある美しい仕上がりが続きます。価格は税込2,640円で、全国のバラエティショップやオンラインで購入可能です。

触れた瞬間、とろける贅沢パウダー



新採用のメルティレア処方で、パウダーがお肌の上でとろけるようにやわらかく仕上がります。アミノ酸コーティングやセラミド内包パウダー*2で、しっとり密着。

乾燥や毛穴の気になる部分もカバーし、ワンランク上のなめらかな肌ざわりを叶えます。

*2 コメヌカスフィンゴ糖脂質、コメヌカ油、シクロデキストリン（すべて保湿）

【ヒロインメイク】数量限定♡秋映え「オールドテディベア」発売

美容液成分でうるおいケア



浸透型ビタミンC1、ナイアシンアミド、5種のセラミド3など20種の美容液成分*4を贅沢に配合。

日中の乾燥やくずれを防ぎ、透明感あふれるつけたての美肌が長時間持続します♡ ベースメイクの仕上げにのせるだけで、贅沢なスキンケア効果を実感できます。

*1 ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ（保湿）

*3パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ

*4 ジペプチド－１５

仕上がりで選べる3色展開



ＥＸ０１

シルキーベージュでやわらかセミマット肌。

ＥＸ０２

グロウベージュで明るく華やかなツヤ肌。

ＥＸ０３

シマーピンクでほんのり血色感のあるツヤ肌。

パフで優しくのせると、美しい仕上がりをさらに引き立てます。各色17g、税込2,640円で発売中です♪

エクセル新パウダーで自分らしい美しさを



「エクストラリッチ セラムインパウダー」は、美容液成分たっぷりで乾燥やくずれを防ぎながら、毛穴やくすみもカバー。3色展開でセミマットからツヤ肌までなりたい印象に合わせて選べます♡

価格は税込2,640円。全国のバラエティショップやオンラインで購入可能なので、この秋、エクセルの新パウダーで自分らしい美肌を手に入れてみませんか♪