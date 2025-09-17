少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）。ゲストに国生さゆりを迎えた伊香保編・第3回では、昭和男子の華大が、青春時代にテレビで見ていた昭和のスーパーアイドルと、甘酸っぱいデートを満喫した。

©️ABCテレビ

華大は国生と合流し、伊香保温泉の石段街を歩き出す。ファンシーなお土産屋さんの前で国生が足を止め、「なんかこういうところに入って、『早く決めてよ』とか話するのとか良くないですか？」と、完全にデート方向でスイッチオン！ ただただ照れたように笑う大吉に対し、華丸は照れをごまかすかのように「やりましょか？ やりましょうよ」「青春に戻りましょうってことよ」「おニャン子世代ですから僕らは」と前のめりだ。

©️ABCテレビ

国生が「汗をかいているので」とハンカチを選び始めた途端、華丸が雑に「早く決めなよ」と想定セリフを放ち、大吉が「早くない？」とつっこみ、国生が楽しそうに笑い続ける。女子1人×男子2人の青春デートプレイを楽しんでいる…!!

©️ABCテレビ

3枚のハンカチを手に取り「この３つでどれがいい？」と意見を求める国生に、「えー。どうしましょうかねえ」と言いながらハンカチを広げる大吉。その様子を見ながら「ワケありかな」とカメラに向かってヒソヒソささやく華丸に、「私もうワケあり卒業したいんだけど（笑）」「掘り下げないでもらっていいですか？（笑）」と国生がイエローカード。華丸は「大吉さんの絡み方でそう見えたかな」と、責任を相方に押し付る。

©️ABCテレビ

大吉がお会計をしていると、「こういうことしたくない？」と、国生が大吉のシャツの裾をつまんでいる。会計後、大吉は「いやぁ…」とたっぷり間をとってから、「一瞬照れて何もできなかった」と白状する。冷静な大吉先生ですら動揺させる国生さゆり、恐るべし。

©️ABCテレビ

【TVer】昭和の女性スーパーアイドル 「またかさぶた剥がしましたね」「あんだけ別れれば敏感になるでしょ」と博多華丸・大吉に忖度を促す？

3人は丼を食べるために「SARA“S Terrace Arraiya」さんに入店。料理を待ちながら、国生が伊香保温泉についての知識を披露する。1575年の長篠の戦いで傷付いた兵士を癒すために整備されたため、傷が治りやすいらしいと言う国生に、華丸が「心の傷もですか？」と問いかけると、「まだ治ってないんですよ」「またかさぶた剥がしましたね」とまさかの反応が…！ 「敏感になり過ぎてます」と国生のせいにしようとするが、「あんだけ別れれば敏感になるでしょ」と反論され、「言ってる意味がわからないなあ～。説明して大吉さん（笑）」と逃げる華丸。大吉も「そのへんはもう、みんな大人なんだからさ」とお茶を濁す。

©️ABCテレビ

上州牛の丼を食べながら華丸と目が合った国生が、箸を置く。「こういう言い方は変ですけど、男性とご飯食べたの久しぶりなので」「どこ見ていいのかなと思っちゃって」と、先ほど大吉と一緒に選んだハンカチで口元を押さえて笑う国生。大吉は「だいぶ変ですよ」と返すのが精一杯だ。

©️ABCテレビ

仕切り直して丼に向き合い、国生が「おいちい」ともぐもぐする間、華大はぎこちなく視線を泳がせる。

©️ABCテレビ

すると国生が再びハンカチで口元を押さえて、「私が変なことを言ったから、2人がずっと私を見ないようにしてる（笑）」とくすくすと笑いだす。華丸が「そらそうですよ。俺男子校だから。そんなん言われると意識しちゃうんですよね。どうしたらいいかわからないんすよ。ずっと柱を見てましたよぉ」と笑いに持っていくが、大吉はただただ笑うのみ。

©️ABCテレビ

なお、少食おじさん２人が小悪魔・国生さゆりに翻弄されっぱなしの模様は、9月14日に放送された街ブラバラエティ『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）で紹介された。TVerでも無料配信中。