¡¡10·î12Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëµÚÀî¸÷Çî¼ç±é¤ÎÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¢ÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢Àî¸ýÑÚ²¢¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¥Ûー¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÆ°Êª»ô°é°÷¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤ò¼ç±é¤ÎµÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷Ìò¤ò¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥Èー¥è¥³¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ëÌò¤òÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡°æÇ·ÏÆ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¥²¥¤¤ÎµÈÅÄÎ¼ÂÀ¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤Î½éÎøÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸ñÅÐÍµÂÀÏºÌò¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¿ù¤Î¿¹Æ°¿¢Êª±à¤ÇÆ¯¤¯¸¼°ì¤ÎÀèÇÚ¡¦·ªÅÄÈþ½ïÌò¡¢ÅÚµï¤Ï¡¢¸¼°ì¤È¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Ë2¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Ù»¡´±¡¦¾¾Çß»ÒÌò¤òÃ´Åö¡£Àî¸ý¤Ï¡¢¸¼°ì¤òÊé¤¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦Æ£ÂôÃ¤ºÈ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È°æÇ·ÏÆ³¤
ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢µÓËÜ¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÂæ»ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµá¤á¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤±¤ì¤É²¹¤«¤¯¡¢»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤ª¤·¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ëµÈÅÄ¤â¡¢É½¸þ¤¤Ï¥À¥ßー¤Î·ëº§»ØÎØ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦Áõ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¡¢°¦¤È¼«Í³¡¢¤½¤·¤Æµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÈÅÄ¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Á¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«Î¼Ê¿
º£ºîÉÊ¤ÏÆ±À°¦¼Ô¡¢¥Èー¥è¥³¤Ê¤ÉºÇ¶á¼Ò²ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤Î³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êー¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄËá´õ
µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤µ¤ó¤ÈÆ°¿¢Êª±à¤Ç°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë·ªÅÄÈþ½ïÌò¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ê¤Î¤ÇÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Õ¥êー±éµ»¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ëµï¤Æ»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ÅÚµï»Ö±ûÍü
µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÂæ»ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤âºÇ¹â¤À¤Ê¤¡¡¢¤È¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤¬´Ø¤ï¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤äË¤«¤µ¤ò¥æー¥â¥¢¤ÇÊñ¤ó¤À¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¾¾Çß»Ò¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ÏÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî¸ýÑÚ²¢
Æ£ÂôÃ¤ºÈÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Àî¸ýÑÚ²¢¤Ç¤¹¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃÈ¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü¡¹³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Âô¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤ÈÆ±¤¸Æ°¿¢Êª±à¤ÇÆ¯¤¯¡¢Æ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ê19ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Äº¤¤¤¿¤³¤ÎÌò¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë