エンターテインメントを愛する者たちにとって、この夏の俳優・藤木直人は、とても特別な存在だったのではないだろうか。7月の頭に主演ドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）の放送が地上波でスタートし、それからほどなくして話題作『グラスハート』（Netflix）の配信開始が続いた。この2作で演じたのは、それぞれまったく異なるタイプのキャラクター。前者は変わり者だが科学捜査のプロフェッショナルであり、後者はエゴイスティックな音楽業界のボスである。ここでこの夏の藤木の存在を振り返ってみたい。

参考：藤木直人、“キャリア30年目”で魅せる俳優像 『花より男子』から『最後の鑑定人』へ

まもなく最終回を迎える『最後の鑑定人』は、かつて科学捜査研究所のエースとして活躍し、「最後の鑑定人」と呼ばれていた主人公・土門誠（藤木直人）が科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくドラマだ。ジャンルとしてはサイエンスミステリーである。

先述しているように土門は科学捜査に関してはプロ中のプロだが、なかなかの変わり者。徹底した合理主義者で、他人の存在など意に介さず。けれども事件となると、たちまち別人のようになる。あきらかに顔つきが変わる。発する言葉の調子や速度が変化する。表情も声も、藤木はシーンに合わせて的確にコントロールしてみせているのだ。クセは強いが頼れる主人公像を、彼は堅実に立ち上げてみせているのである。

いっぽう、『グラスハート』で藤木が演じているのは音楽プロデューサーの井鷺一大。天才的なミュージシャンの藤谷直季（佐藤健）が率いるロックバンド・TENBLANKが音楽の世界で栄光を掴んでいく本作において、先述しているように彼は“ボス”のポジションにある。その思想も、他者に対する言動も、すべてが冷酷無慈悲で独善的。TENBLANKの側に立つ視聴者としては、まさに悪役である。

変わり者だがある種の正義感を持つ『最後の鑑定人』の土門に対し、『グラスハート』の井鷺は対照的なキャラクターだといえるだろう。藤木は絶えず冷たい表情をキープし、ときに不敵な笑みを浮かべる。いかにもボス然とした態度だ。そしてその態度は声にも表れている。他者を侮蔑するようなニュアンスがあり、ときに目の前の相手を力強く突き放す。いや、“排除しようとする”というべきか。たびたび攻撃性を帯びるのだ。

■『グラスハート』で藤木直人が体現した、人間の複雑さと深み とはいえ井鷺は、真の傑物ではない。“ボス”のようではあるが、根底にあるのは天賦の才を持つ藤谷に対するコンプレックスだろう。音楽への深く大きな愛情を持っていながら、彼はいつしかそれをうまく表現できないようになった。ときおり顔をのぞかせる攻撃性はその裏返し。彼の“弱さ”からくるものだと思う。うろたえ、焦りを感じたとき、井鷺は非常に高圧的な言動を取る。藤谷ら他者の才能を前に、自身のプライドや音楽愛が揺らぐからだ。自分という人間を守るため、音楽プロデューサー・井鷺一大という存在を保つため、彼は悪役にならなければならなかった。そう思えてならない。

こうしたひとりの人間の複雑さと深みを、藤木はこのうえなく見事に体現している。井鷺が焦燥感や不安を抱くたびに取る高圧的で攻撃的な言動からは、ひるがえって、彼の中にある音楽愛が滲み出ているのをたしかに感じる。私たち視聴者にとって悪役になればなるほど、井鷺の持つ弱さがあらわになる。しかしそこにこそ、彼の人間らしい一面があると見るべきだろう。

一見すると井鷺はいかにも悪役らしいキャラクター然とした存在だが、その心の揺れを藤木が大胆かつ繊細に表現したことで、じつに奥行きのある人物になっている。外面だけでなく、彼の内面にも私たちは触れることができる。『グラスハート』のボスであり、中心人物のひとりとあって、この好演は作品そのものに深みを与えることにもつながる。井鷺一大というキャラクターを、ほかに演じられる俳優がいるだろうか。ちょっと思いつかない。

この夏のエンタメシーンを盛り上げた立役者のひとりが、俳優・藤木直人である。『最後の鑑定人』での彼は『グラスハート』以上の時間をかけて、ひとりの人間を演じ、その人間性を提示し続けてきた。いよいよ最終話。井鷺のような激しい心の揺れが見られるかもしれない。もうひと盛り上がりしそうである。（文＝折田侑駿）