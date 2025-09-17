NHK連続テレビドラマ小説『あんぱん』では、ついに『あんぱんまん』の絵本が出版され、いせたくや（大森元貴）の提案でミュージカルになることが決まった。

稽古も始まり、新キャラクターたちもお目見えした。中でも、舞台で「あんぱんまん」を演じることになる浜野謙太には、SNSで「どんな演技になるのか楽しみ」「ワクワクが止まらん」といった声が上がった。

浜野が朝ドラに出演するのは4作品目だ。初出演は『とと姉ちゃん』（2016年度前期）の長谷川哲典役、次に『まんぷく』（2018年度後期）の牧善之介役、『おかえりモネ』（2021年度前期）の佐々木翔洋役と続く。

特に記憶に残っているのは、やはり『まんぷく』の牧善之介ではないだろうか。ヒロイン福子（安藤サクラ）の姉の咲（内田有紀）のかかりつけの歯医者という役で、白馬の「蘭丸」に乗って移動し、礼儀正しく「牧善之介です」と必ず自己紹介する。咲の前にカッコつけて白馬で登場するわりには馬の乗り降りに苦戦するのがお約束になっていて、そのコミカルな演技が人気を博した。まさに、ハマケンのハマり役だったといっていい。

このコミカルな役の素地は、やはりその音楽センスと切り離すことはできないだろう。ご存知の通り、浜野はもともとSAKEROCKのメンバーとしてキャリアをスタートしており、在日ファンクのボーカルであり、トロンボーン奏者でもある。話題になった「ミンティア」のCMではダンスも披露している。コミカルな動きは、洗練された身のこなしとリズム感があってこそなのである。

コミカルな三枚目のイメージが強い浜野だが、シリアスな演技にも定評がある。先日最終回が放送された松本潤主演の『19番目のカルテ』（TBS系）では、糖尿病に苦しむ患者役として出演した。

健康診断で糖尿病と判明した安城耕太（浜野謙太）は、妻・早智（倉科カナ）に付き添われて内科に通院している。早智は徹底的に食事の管理をするが、耕太の検査結果は改善せず、早智はイライラを募らせている。実は耕太には食事療法がうまくいかない理由があり、一生懸命にやっている早智に言い出せずにストレスを溜めていた。やがて訪れる夫婦の危機。総合診療科の徳重（松本潤）の助けで、すれ違いを解消するというストーリーだった。夫の耕太を演じた浜野の演技は圧巻だった。夫婦がお互いの気持ちを吐露するシーンでは、思いやりが強すぎるために、本当のことを言い出せず、こんな自分といるなら離婚しても……とまで追い詰められる。その愛ゆえの苦しさを、浜野は演技とは思えない渾身の表情で見せた。

浜野の演技は、演技であって演技でないとも言える。このリアルさが浜野の大きな持ち味の一つだろう。

アンパンマンは、カッコ悪いヒーローだ。丸い顔でマントもボロボロ、よろよろと空を飛ぶ。けれど、「逆転しない正義」をつきつめた、やなせたかし渾身のヒーローでもある。コミカルな三枚目と見せかけて骨太の役者魂をもつ浜野にとって、この役もまたハマり役となることは間違いない。

（文＝尾崎真佐子）