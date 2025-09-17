アーセナルがCL開幕白星スタート! マルティネッリ&トロサールがダブル1G1Aで交代策的中、ビルバオ撃破で2発完封
[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節 ビルバオ 0-2 アーセナル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節が16日に開催された。ビルバオ(スペイン)とアーセナル(イングランド)の対戦は、アーセナルが2-0で勝利した。
2014-15シーズン以来の欧州CLとなったビルバオと、昨シーズン8強のアーセナルの対戦は、前半から拮抗状態が続いた。
前半26分、アーセナルは右サイドからDFユリエン・ティンバーがクロスを上げ、FWビクトル・ギェケレシュがヘディングシュートもわずかに枠外。43分にビルバオは左サイドからFWイニャキ・ウィリアムスが同サイドの内側にスルーパスを出す。反応したMFアレックス・ベレンゲルがPA左からシュートを打つが、こちらもゴール外に逸れていった。
前半はそのままスコアレスで終了する。後半に入ると、両チームともに交代カードを切ってくる。アーセナルは後半20分にギェケレシュからFWレアンドロ・トロサールに、26分にはFWエベレチ・エゼからFWガブリエル・マルティネッリに入れ替えた。
すると、アーセナルは交代策が的中。マルティネッリ投入直後の27分、相手GKのフィードを守備陣が跳ね返し、前線までつないだボールをトロサールが前線の空いたスペースにスルーパスを出す。反応したマルティネッリが独走し、最後は冷静に右足シュートを流し込んだ。
さらに後半42分、アーセナルが追加点。左サイドからマルティネッリが一気に加速して、PA左の深い位置まで入り込む。折り返したボールを収めたのはトロサール。ゴールを見定めて右足シュートを決め切った。途中出場のマルティネッリとトロサールがともに1ゴール1アシストを挙げた。
交代選手の活躍で、アーセナルが2-0と初戦を制した。10月1日の第2節ではオリンピアコス(ギリシャ)と対戦。ビルバオはドルトムント(ドイツ)と対戦する。
