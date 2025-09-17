日本プロ野球選手会は16日、エイブルホールディングスの協賛で戦力外となった選手らを対象とした「エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜」を11月12日にマツダスタジアムで開催すると発表した。

雨天中止の場合は翌13日。昨年まで12球団が合同開催していたが重要度が低下しているなどとして終了し、今年は選手会主催で開催する。「選手たちのセカンドチャンスの機会を守るべく、選手会が単独で継続開催することとなりました」とした。