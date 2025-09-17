注目の2歳馬を紹介する「Road to 2026」。今週は東西新馬戦でデビューを迎える良血馬2頭に注目した。日曜の中山5R（芝2000メートル）には兄3頭が重賞を制しているウィロークリーク（牡＝中舘、父ラブリーデイ）が出走予定。順調に追い切りを消化し、初陣Vを狙っている。同日の阪神5R（芝1800メートル）はコスモフィレンツェ（牡＝北出、父コントレイル）がスタンバイ。先週日曜のローズSで2着に好走した半姉に続くことができるか。

一族の夢に向け、いざ走り出す。日曜中山5Rの芝2000メートル戦にスタンバイしているウィロークリークは厩舎期待の良血。母クロウキャニオン産駒は、JRAでデビューした16頭中14頭が勝ち上がっている。うち8頭は新馬戦を勝利。仕上がりが早く、クラシックとも深い縁がある。

12年菊花賞（9着）で2番人気に支持されたマウントシャスタに始まり、13年弥生賞を制して続く皐月賞でも4着に入ったカミノタサハラなど、6頭の兄姉がクラシックへ駒を進めた。今週のオールカマーに出走する重賞3勝馬ヨーホーレイクも21年皐月賞5着、ダービー7着。中舘師は「名血、超良血だからね」と期待を隠さない。

その一方で活躍路線もバリエーション豊かだ。11年にダート重賞レパードSを制したボレアス、芝6〜8F戦で4勝を挙げたラベンダーヴァレイ。兄姉は幅広い条件下で結果を残してきた。ウィロークリークは現状、芝向きの見立て。師は「動きは軽いのでね。ストライドも大きいですし、距離はあった方がよさそう」とジャッジする。

初戦に向けて仕上がりも上々だ。6月19日にゲート試験に合格すると、中間は坂路とWコースを併用して入念に乗り込まれている。1週前にはWコースでスタームーンナイト（2歳新馬）と併せ馬。大きく追走した分、僚馬には遅れたが6F82秒9〜1F11秒8（強め）をマークした。指揮官は「まだ子供っぽいところはあるけど、まとまってきたかなという感じ。気の悪さはないです。あとは競馬で素直に走ってくれれば。成長力もあるし、動きは水準以上」と納得の表情を浮かべる。

まだ兄姉が果たせていないG1制覇へ――。ビッグタイトル獲得を目指し、秋の中山から歩を進める。