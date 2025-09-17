◇ACLE 広島2―0メルボルン・シティー（2025年9月16日 メルボルン）

東地区の1次リーグが16日に各地で開幕し、広島はアウェーでメルボルン・シティー（オーストラリア）を2―0で下して白星スタートを切った。後半にFWマルコス・ジュニオール（32）とMF中島洋太朗（19）が得点した。初出場の町田はホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。1次リーグは東西12チームずつに分かれて争い、各8位までが決勝トーナメントに進む。

世界の舞台に弾みをつける一撃で、チームを白星発進に導いた。見せ場は1点リードの後半36分だ。MF中島が右サイドからのクロスを頭で合わせて貴重な追加点を挙げた。

競り合いの際に相手DFと頭部が接触して交代するアクシデントに見舞われたものの、ゴール以外にも絶妙なパスを何度も通して攻撃を操り、主導権を握った。守備陣は日本代表GK大迫を中心に危なげなく無失点に抑えた。

「（ベスト16で敗れた）U―17W杯の悔しさを晴らせるように、一つでも上を目指して貢献したい」と話していた中島。脳しんとうの可能性もあるが、この試合を最後にU―20日本代表としてU―20W杯（チリ開催）に参加する予定だ。