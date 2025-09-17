陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子１１０メートル障害の決勝が行われ、昨年のパリ五輪で５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５位入賞した。

日本史上初のメダルにはもう一歩、届かなかった。

村竹はトラックに大の字で寝転んで悔しさをかみしめた。「何が足りなかったんだろう。何が今まで間違っていたんだろう」。涙声は嗚咽（おえつ）へと変わっていった。

近年は国内の好条件下で走るのではなく、トップ選手と競うため海外転戦にこだわってきた。「何回も海外選手と勝負をして恐怖心がなくなってきた」と手応えをつかんでいた。しかし、中盤でわずかに力みが出た。「両脇（の選手）が速くて、うまく流れに乗っていけず、自分のやりたいことができなかった」

上下動の少ないコンパクトなフォームで水平方向に長く跳び、ハードルに当たっても減速しない走りを洗練させてきた。今年８月には日本新記録で今季世界２位の１２秒９２をマーク。「メダルを取れる根拠を今まで積み上げてきたつもりだった」が、表彰台には０秒０６届かなかった。

納得はできない。ただ、昨夏のパリ五輪準決勝は組４着ながらタイムで拾われ、「首の皮一枚つながった」状態で決勝に臨んだ。今回は決勝進出は「通過点」と位置づけ、組２着で悠々と突破したように地力が上がっているのは明らかだ。「何年かかっても、この脚が許す限りメダルを狙い続けたい」。悲願成就への距離は確実に縮まっている。（井上敬雄）