キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

夏の車中泊、暑さに悩んでいませんか？そんな時におすすめなのが、山梨県にある標高の高い道の駅。

高地にある道の駅は昼夜の寒暖差があり、エンジンを切っても快適に過ごせる避暑スポットです。

本記事では、「こぶちざわ」「南きよさと」「みとみ」「富士吉田」の4つの高地にある道の駅を厳選してご紹介。

設備や車中泊の可否、周辺の温泉情報まで詳しく解説します。

中央道・小淵沢IC方面

道の駅 こぶちざわ（995 m）

道の駅 こぶちざわ

爽やかな高原の空気と広々とした芝生・木陰スペースが魅力の道の駅です。

エンジンを切った後も涼しさが続きます。

敷地内には天然温泉「延命の湯」、また焼きたてパンや地元野菜が揃う直売所もあり、充実した車中泊ライフにぴったり！

夜は満天の星空を眺めながら、静寂に包まれた高原ステイが叶います。

ちょっとした都会の疲れをリセットしたいときの拠点にも、最適な癒しのスポットです。

■ 基本情報

・名称：道の駅 こぶちざわ

・所在地：山梨県北杜市小淵沢町2968-1

・標高：約995 m（※目安気温：昼25℃／夜15℃程度）

・車中泊：△黙認傾向（※公式には宿泊目的の利用は不可とされているが、仮眠・休憩を目的とする短時間利用は容認されている様子。ゴミの持ち帰り・エンジン停止・静粛保持などマナー厳守が求められる）

・駐車場：平坦中心（段差ある区画もあり）／大型車対応（普通車75～138台・大型車8台）

・トイレ：24時間利用可／ウォシュレットあり／清掃状況良好（外部トイレ＋多目的）

■ 快適さ・設備

・入浴施設：徒歩約3～5分に「延命の湯」（日帰り温泉、10～22時営業、830円／大人）あり。施設内には足湯（現在休止中）があったが一部再開予定あり

・飲食・売店：直売所・パン工房・レストラン・そば処などを営業。営業時間は9時～18時（店により異なる。売店は～19時まで営業あり）

・通信環境：フリーWi-Fiあり。携帯電波（docomo／au／SoftBank）も強め

・その他：木陰や芝生あり／夜間は静か／虫は標高の高い季節はやや多め／EV急速充電器完備／バリアフリー対応あり（多目的トイレ・授乳室等）

■ 利用者メモ・ポイント

「夏でも夜は肌寒くなるので上着が必要でした。星空がとても綺麗！」

「土日は朝から混み合います。平日が狙い目です。」

標高約1,000mの高原に位置し、温泉や飲食など充実設備がそろう道の駅です。

車中泊は黙認傾向ですが、ゴミの持ち帰りや夜間の静粛保持などのマナーは必須。

静かに利用すれば快適な滞在が可能です。

詳細はこちら▷道の駅 こぶちざわ

道の駅 南きよさと（827 m）

道の駅 南きよさと

清里高原の入口にある「道の駅 南きよさと」は、澄んだ空気と山の景色に癒される標高高めの休憩スポット。

芝生広場やリフトもあり、のんびり散策しながらの涼しい車中泊が楽しめます。

■ 基本情報

・名称：道の駅 南きよさと

・所在地：山梨県北杜市高根町長沢760

・標高：約827 m（※目安気温：昼27℃前後／夜21℃程度）

・車中泊：◎可能（※RVパーク併設あり）

・普通車：1泊 2,000円／電源付き：2,500円（要予約）

・ゴミ持ち帰り、エンジン停止、静粛保持などマナー厳守

・駐車場：全体に平坦中心／駐車場は3カ所（普通車312台・大型6台）／一部やや傾斜あり／砂利エリアあり（車中泊可）

・トイレ：24時間利用可／ウォシュレットあり／清掃状況○

■ 快適さ・設備

・入浴施設：徒歩約5分に「たかねの湯」（天然温泉・10:00～22:00）あり

・飲食・売店：直売所・レストラン・釣り堀・BBQ・リフトカーあり／飲食は10:00～17:00、売店は8:00～17:00（季節変動あり）

・通信環境：フリーWi-Fiあり／携帯電波○（docomo／au／SoftBank）

・その他：木陰多め／RVパーク併設（電源・ゴミ処理可・有料）／ドッグランあり／夜間は比較的静か／虫が多い季節は対策を推奨

■ 利用者メモ・ポイント

「真夏でも夜は涼しく快適で、エンジンを切って寝られました。」

「車中泊はアスファルトでは注意されることも。砂利の駐車場を選ぶと安心です。」

「週末は朝から家族連れで賑わいます。平日がおすすめ。」

正式なRVパーク利用がベストですが、砂利の駐車場ならマナーを守ればOK。

自然豊かで開放的な立地に加え、温泉や遊び場も充実しているため、ファミリーやペット連れにも人気の高原スポットです。

詳細はこちら▷道の駅 南きよさと

中央道・勝沼IC～山梨市方面

道の駅 みとみ（1,096 m）

道の駅 みとみ（1,096 m）

高原の爽やかな風と静かな環境が魅力で、森の中の落ち着いたロケーションにゆっくり溶け込めます。

広々とした舗装駐車場があり、車中泊にも最適。

軽食コーナーでは「いのぶたラーメン」や「ほうとう」が味わえます。

徒歩圏内に温泉もあり、体を休め、自然を満喫する拠点としてぴったり！

夏の避暑や登山・渓流散策の締めに、おすすめの場所です。

■ 基本情報

・名称：道の駅 みとみ

・所在地：山梨県山梨市三富川浦1822-20

・標高：約1,096 m（※夏は昼間は20℃前後、夜は15℃前後／冬は夜間－4℃ほど）

・車中泊：◎可能（※アスファルト駐車場での車中泊は不可／第2・第3砂利駐車場またはRVエリアのみ可）

・駐車場：平坦・舗装／大型14台・普通85台・身障者2台

・トイレ：24時間利用可／ウォシュレットなし（水洗洋式）／清掃良好

■ 快適さ・設備

・入浴施設：徒歩約9kmに「みとみ笛吹の湯」（市営温泉、10:00～20:00、510円／大人）あり

・飲食・売店：売店9:00～17:30／軽食コーナー10:00～16:00（季節によって変動あり）。地元名物「いのぶたラーメン」「ほうとう」など

・通信環境：フリーWi-Fiあり（SSID: michinoeki mitomi）／携帯電波○（docomo／au／SoftBank）

・その他：

－周辺は森林セラピー基地に指定されており、癒しの自然環境

－火の取り扱い、ごみの持ち帰り等厳守

－渓流釣り場やバーベキュー場が隣接（久渡沢釣り場）

■ 利用者メモ・ポイント

「標高1,096mで夏も涼しく、車中泊にぴったりでした」

「冬は氷点下にもなるので、防寒グッズ必須です」

冬は最低－4℃前後まで冷え込むため、防寒対策（毛布・タイヤチェーン等）が必須。

軽食コーナーは16:00過ぎに閉まるため、夜食の用意を。

自然の中で静かに過ごせ、登山や渓流釣りの拠点にも最適な高原ステーションです。

詳細はこちら▷道の駅 みとみ

中央道から富士五湖道路方面

道の駅 富士吉田（900 m）

ふじよしだ観光振興サービス

標高約900m、富士山のふもとに広がる「道の駅 富士吉田」は、展望抜群の高原スポットです。

地元食材のレストランや富士山天然水の給水所もあり、車中泊＋観光を満喫できると人気があります。

■ 基本情報

・名称：道の駅 富士吉田

・所在地：山梨県富士吉田市新屋3丁目7-3

・標高：約900 m（※昼間27℃前後、夜間18℃程度／夏は涼しく、冬期は－4～－7℃）

・車中泊：可能（※公式での禁止表示なし。要確認 ・舗装駐車場は全体に傾斜あり。水平に近い場所の選択が快適。ゴミ箱あり・トイレ24時間・マナー厳守・火の取り扱い厳重注意）

・駐車場：舗装／全体にやや傾斜あり。普通車247台・身障者用9台・中型2台・大型13台（別に大型専用エリアあり）

・トイレ：24時間利用可／ウォシュレット付き水洗洋式／夜間照明あり／清掃状態良好

■ 快適さ・設備

・入浴施設：なし（代わりに車で約3.5km／10分の「富士山溶岩の湯 泉水」（大浴場・露天・サウナ）あり）

・飲食・売店：物産館・軽食コーナーあり（営業時間：9:00～19:00／軽食17:00まで、夏季は8:30～）

・通信環境：フリーWi-Fiあり／携帯電波○（docomo／au／SoftBank）

・その他：富士山天然水汲み場あり／モンベルショップ・ミュージアム・ドッグラン／大型車は別エリアでアイドリング音軽減／ゴミ箱多数・分別可／駐車場夜間閉鎖なし／傾斜多いためレベラー・耳栓・水平な場所選び推奨

■ 利用者メモ・ポイント

「夏は湿気が少なく24℃前後で快適。夜は18℃前後で長袖推奨」

「傾斜あるので、モンベル前あたりの平坦区画がねらい目です」

標高約900 mの高原地帯に位置し、真夏でも快適な車中泊が可能です。

傾斜が気になる場合はレベラー・耳栓の準備を。

ゴミ箱やトイレが充実し、周辺施設も多彩で安心。

特に夏季の避暑目的にはイチ押しの拠点です。

詳細はこちら▷富士吉田市観光ガイド

まとめ

山梨県には、標高800～1,100mの涼しい高地に位置する道の駅が複数あります。

中でも今回ご紹介した道の駅「こぶちざわ」「南きよさと」「みとみ」「富士吉田」は、高地にあり夏でも快適に過ごせる車中泊スポットとして人気です。

ゆったり停められる駐車場や24時間利用可能なトイレ、近隣には温泉施設など設備も充実しています。

ただし、RVパークや砂利エリアのみ車中泊可といったルールもあるため、事前確認することをおすすめします。

利用する際はマナーを守って、気持ちよく過ごせる場所にしたいですね。

夏の暑さから逃れ、自然の中で静かに過ごしたい方は、ぜひ一度訪れてみてください。