小泉孝太郎＆ムロツヨシ、“新婚”二階堂ふみのサプライズ登場に驚き 縁結びのパワースポットめぐり貴重なトーク展開
フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』（2日 後7：00）が9月24日、10月1日と2週連続で放送されることが決定した。小泉孝太郎とムロツヨシ、気心知れた20年来の親友である２人が、７年目となる今回も休みを合わせて自由気ままな旅に出る。
【写真】まさか！電撃婚のカズレーザー＆二階堂ふみ、保証人が発覚
今回は、９月24日に石垣島と箱根、伊豆を旅する前編、10月１日に沖縄、熱海、伊豆を旅する後編を放送。前編の石垣島では、３年前にチャレンジしたカジキ釣りのリベンジに挑む。箱根では、驚きの絶景スポット、順番待ち必至の定番グルメ、日本中を熱狂させるあの競技の聖地巡礼を。さらに、石垣島ではムロの全てを知るという盟友がサプライズゲストとして登場する。続く後編では、最新注目スポット・ジャングリア沖縄を２人が大満喫。さらに、熱海で絶品グルメや縁結びパワースポットを訪れる。
後編の熱海を一緒に旅するスペシャルゲストとして、10月１日スタートのドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』に出演する二階堂ふみが登場。毎回、豪華なスペシャルゲストが登場してきた本番組。2024年放送回（第６弾）では今田美桜、2023年放送回（第５弾）では柴咲コウ、2022年放送回（第４弾）では小泉純一郎元首相、2021年放送回（第３弾）ではユースケ・サンタマリアと橋本環奈の２人、2020年放送回（第２弾）では戸田恵梨香、そして2019年放送回（第１弾）では武豊と、超スペシャルな面々が顔をそろえてきた。
突如現れた二階堂に、思わず驚きを隠せない様子の小泉とムロ。電撃合流した二階堂とともに、３人は縁結びのパワースポットとして有名な神社などを訪れ、ここでしか見ることのできない貴重なトークを展開し、その素顔が明らかになる。
