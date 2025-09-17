「あなたのために言ってるのに！」自分の意見を押しつける会長にうんざり｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第9話をごらんください。

子ども会役員・桃井さんの娘は、事情があって今は学校へ行っていません。そんな桃井さんのことを、子ども会会長・べき子さんは「自分なら」と持論を展開します。意見の合わない桃井さんはべき子さんに反論すると、彼女はまたも怒りはじめ…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

「子どもの体調が良くない」と言う、桃井さん。ですが、会長・べき子さんは平日に桃井さん親子が出かけるのを目撃したそう。そして、チクチクと嫌味を言い始めて…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

桃井さんの家庭の事情も知らずに、相手を否定する べき子さん。イヤな言い方ですね…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

家庭の話題は、とてもデリケートな問題。何も知らない他人が、ずけずけと意見するものではありませんね。まわりも、気まずい空気が流れます…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんに好き放題言われた桃井さん、ついに反論しました。家庭によって、それぞれの考え方があります。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんは、本当に桃井さんのことを想って助言したのでしょうか？嫌味っぽくて攻撃的な言い方ばかりする人の言葉は、とうてい素直に聞き入れることはできません。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

桃井さんの家庭の事情も知らないのに、べき子さんは言いたい放題で気分が悪いですね。桃井さんはべき子さんの高圧的な態度に負けずしっかりと意見しています。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

