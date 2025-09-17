DeNA30歳助っ人左腕は「絶対に残ってほしい」脅威の0.57　来日初完封、”最強”阪神キラーぶりも話題　オフの助っ人移籍戦線の目玉となるか

ケイは来日初完封勝利と存在感を示している（C）産経新聞社

DeNAがとうとう巨人をとらえた。9月15日の巨人戦（横浜）に3−0の完封勝利。2位に浮上した。

大きかったのは助っ人左腕、アンソニー・ケイの力投にある。9回126球を投げ、来日最多となる11奪三振、6安打無失点で巨人打線を封じ込めた。

【動画】ケイは来日2年目にして初完封！圧巻ピッチングをチェック

力のあるまっすぐを中心に、カットボール、チェンジアップとバッテリーを組んだ捕手、山本祐大のリードも冴え、3回以降は散発4安打と巨人打線に仕事をさせなかった。

9回二死一、三塁、代打のオコエ瑠偉を152キロの直球でニゴロに打ち取ると両手を突き上げ、雄たけびをあげた。来日2年目にしてこれがNPBでは初完封となった。

150キロ中盤の剛速球に右打者の内角に食い込むカットボール、ツーシームなど変化球も制球良く操る左腕にはすでにリーグ優勝を決めた阪神も手こずっている。

今季7度の対戦で防御率は脅威の0.57、7試合すべてでQSをクリアしており、9月9日のゲームでも7回3安打無失点と封じ込められ、8勝目を献上。ポストシーズンをにらんでも不気味な存在となりそうだ。