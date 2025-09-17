DeNA30歳助っ人左腕は「絶対に残ってほしい」脅威の0.57 来日初完封、”最強”阪神キラーぶりも話題 オフの助っ人移籍戦線の目玉となるか
ケイは来日初完封勝利と存在感を示している（C）産経新聞社
DeNAがとうとう巨人をとらえた。9月15日の巨人戦（横浜）に3−0の完封勝利。2位に浮上した。
大きかったのは助っ人左腕、アンソニー・ケイの力投にある。9回126球を投げ、来日最多となる11奪三振、6安打無失点で巨人打線を封じ込めた。
【動画】ケイは来日2年目にして初完封！圧巻ピッチングをチェック
力のあるまっすぐを中心に、カットボール、チェンジアップとバッテリーを組んだ捕手、山本祐大のリードも冴え、3回以降は散発4安打と巨人打線に仕事をさせなかった。
9回二死一、三塁、代打のオコエ瑠偉を152キロの直球でニゴロに打ち取ると両手を突き上げ、雄たけびをあげた。来日2年目にしてこれがNPBでは初完封となった。
150キロ中盤の剛速球に右打者の内角に食い込むカットボール、ツーシームなど変化球も制球良く操る左腕にはすでにリーグ優勝を決めた阪神も手こずっている。
今季7度の対戦で防御率は脅威の0.57、7試合すべてでQSをクリアしており、9月9日のゲームでも7回3安打無失点と封じ込められ、8勝目を献上。ポストシーズンをにらんでも不気味な存在となりそうだ。
NPB2シーズン目となった今季のケイはここまで22試合に登板し、9勝6敗、防御率はリーグ2位の1.71（15日現在）。2桁勝利も視野に入れるなど、安定感を誇る。
またファンの間でシーズン終盤とあって、ひそかに注目となっているのは去就にもある。
ケイは球団とは単年契約とあって、来季以降の道筋も注目されている。先発ローテーションをしっかり回れる左腕はどの球団も欲しているピース。
また相手戦力をそぐという意味でもGT含め、他球団も左腕対策に頭を悩ませているとあって、仮に移籍市場に出てくれば、争奪戦となりそうだ。
ケイをめぐってはファンの間からも「少し気が早いですが、ジャクソンとケイには残ってほしいですね」「絶対に残ってほしい選手の1人」「メジャーの可能性もあるのかな」など、去就をめぐって様々な声も飛び交っている。
昨年の日本シリーズでは第4戦に先発。ソフトバンク相手に7回4安打7奪三振無失点の快投でチームの日本一達成を後押しした。
今後もポストシーズンを見据え、勝負左腕がどんな投球を見せてくれるのか。引き続き背番号69の投球シーンに注目が集まっていきそうだ。
