松村北斗主演『秒速５センチメートル』公開前に、奥山由之監督オールナイト企画＆『アット・ザ・ベンチ』復活上映
新海誠監督の名作アニメを松村北斗（SixTONES）主演で実写化した映画『秒速５センチメートル』（10月10日公開）を控える映画監督で写真家の奥山由之。その公開に先立ち、2024年11月に発表した自主制作オムニバス長編『アット・ザ・ベンチ』に関連する特別企画「奥山由之オールナイト」が、9月26日に東京・テアトル新宿で開催される。
【動画】8分間の貴重なメイキング映像
当日は『アット・ザ・ベンチ』に加え、奥山が「共通点を感じる好きな映画」として選んだ『人生はビギナーズ』（2010年、マイク・ミルズ監督）、『みんなのヴァカンス』（2020年、ギヨーム・ブラック監督）の2本を上映。さらに奥山がこれまで手がけたMVやCMのセレクションも映画館で上映される。トークイベントには『アット・ザ・ベンチ』に出演した俳優・仲野太賀も登壇し、監督との対話が予定されている。
奥山は選定理由について、『人生はビギナーズ』には「〈家〉や〈部屋〉が登場人物の記憶や心情を映す場所として機能しており、日常の中の小さな瞬間を大切にする眼差しがある」と語っている。『みんなのヴァカンス』には「登場人物の不器用さや抱えている矛盾に対する優しい眼差しとユーモアが共存するバランスや、ドキュメンタリーとフィクションの境界が曖昧になるような演出に注目してほしい」と話す。
また、オールナイト開催にあわせて9月19日から菊川Stranger（東京）、センチュリーシネマ（愛知）、20日からシモキタ-エキマエ-シネマK2（東京）の3館で『アット・ザ・ベンチ』の復活上映も決定。
あわせて、2度目となるポップアップストアをオープン。下北沢（tefu）loungeで9月27日〜29日の3日間限定開催。前回は即完売となったオフィシャルグッズ各種──Ｔシャツ、ロングスリーブＴシャツ、スウェット、トートバッグを再販。
とくに人気だった本編のせりふを刺繍したキャップは、新たに5つのせりふをラインナップに加えた計10種を販売する。追加となったせりふは、第一編：「I'm quitting tomorrow.」（明日辞表出すわ）、第二編：「You want to ride a bike?」（バイクに乗りたいの？）、第三編：「I'm the guardian of that bench!」（そのベンチを守る役割を頼まれてんの）、第四編：「It's hard to put words to feelings.」（感覚を言葉で伝えるのって難しいね）、第五編：「And life goes on in cycles.」（繰り返して続いていくんだろうね）の5つ。なお、オフィシャルグッズは後日オンラインでも販売予定。
■「奥山由之オールナイト」概要
日程：9月26日 午後10時40分開場／午後11時開演／翌6時終了予定
場所：テアトル新宿
登壇者：仲野太賀（俳優）、奥山由之（監督）※登壇者は予告なく変更になる場合あり。
チケット販売：テアトル新宿のオンラインチケット予約、および劇場窓口にて販売
■上映作品
『アット・ザ・ベンチ』（2024年／奥山由之監督）
『みんなのヴァカンス』（2020年／ギヨーム・ブラック監督）
『人生はビギナーズ』(2010年／マイク・ミルズ監督)
＋奥山由之監督作品MV・CMセレクション
【動画】8分間の貴重なメイキング映像
当日は『アット・ザ・ベンチ』に加え、奥山が「共通点を感じる好きな映画」として選んだ『人生はビギナーズ』（2010年、マイク・ミルズ監督）、『みんなのヴァカンス』（2020年、ギヨーム・ブラック監督）の2本を上映。さらに奥山がこれまで手がけたMVやCMのセレクションも映画館で上映される。トークイベントには『アット・ザ・ベンチ』に出演した俳優・仲野太賀も登壇し、監督との対話が予定されている。
また、オールナイト開催にあわせて9月19日から菊川Stranger（東京）、センチュリーシネマ（愛知）、20日からシモキタ-エキマエ-シネマK2（東京）の3館で『アット・ザ・ベンチ』の復活上映も決定。
あわせて、2度目となるポップアップストアをオープン。下北沢（tefu）loungeで9月27日〜29日の3日間限定開催。前回は即完売となったオフィシャルグッズ各種──Ｔシャツ、ロングスリーブＴシャツ、スウェット、トートバッグを再販。
とくに人気だった本編のせりふを刺繍したキャップは、新たに5つのせりふをラインナップに加えた計10種を販売する。追加となったせりふは、第一編：「I'm quitting tomorrow.」（明日辞表出すわ）、第二編：「You want to ride a bike?」（バイクに乗りたいの？）、第三編：「I'm the guardian of that bench!」（そのベンチを守る役割を頼まれてんの）、第四編：「It's hard to put words to feelings.」（感覚を言葉で伝えるのって難しいね）、第五編：「And life goes on in cycles.」（繰り返して続いていくんだろうね）の5つ。なお、オフィシャルグッズは後日オンラインでも販売予定。
■「奥山由之オールナイト」概要
日程：9月26日 午後10時40分開場／午後11時開演／翌6時終了予定
場所：テアトル新宿
登壇者：仲野太賀（俳優）、奥山由之（監督）※登壇者は予告なく変更になる場合あり。
チケット販売：テアトル新宿のオンラインチケット予約、および劇場窓口にて販売
■上映作品
『アット・ザ・ベンチ』（2024年／奥山由之監督）
『みんなのヴァカンス』（2020年／ギヨーム・ブラック監督）
『人生はビギナーズ』(2010年／マイク・ミルズ監督)
＋奥山由之監督作品MV・CMセレクション