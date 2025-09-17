「ドラクエ」新作アプリ発表で株価急騰！前日比＋39.4％のストップ高まで買われた銘柄とは【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月16日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：KLab〈3656〉……前日比+80円（+39.41%）／終値283円

【売買材料】

当日、同社子会社のKLabGamesが「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォン向け新作アプリ「ドラゴンクエスト スマッシュグロウ」の開発を担当することが明らかとなり、買いが殺到。スクウェア・エニックス・ホールディングス〈9684〉も前日比0.70％高と株価上昇している。

2位：富士石油〈5017〉……前日比+80円（+19.37%）／終値493円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。9月11日（木）取引時間終了後、同社は出光興産〈5019〉から非公開化を目的としたTOBを受けたことを公表。TOB価格は1株480円であり、終値ベースでTOB価格を上回っている。

3位：PR TIMES〈3922〉……前日比+504円（+17.77%）／終値3,340円

【売買材料】

9月12日（金）取引時間終了後、同社は8月の中間連結業績予想について、売上高および純利益等の上方修正を発表しており、これが好感された模様。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：WOWOW〈4839〉……前日比−202円（−12.01%）／終値1,480円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。9月12日（金）東証プライム市場の株価値下がり率3位の銘柄。

2位：H．U．グループホールディングス〈4544〉……前日比−462円（−12.0%）／終値3,387円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。一部でTOB期待の剥落による失望売りとの見方も。

3位：ラクスル〈4384〉……前日比−153円（−11.13%）／終値1,222円

【売買材料】

同社は9月12日（金）に25年7月期決算を発表。営業利益は前期比51.3％増と堅調な業績が確認されたほか、年間配当金についても従来の3円から4.25円に引き上げた。もっとも、同時に発表した26年7月期の業績見通しが市場コンセンサスに届かなかったことから失望売りが優勢となった模様。