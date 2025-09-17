「東都大学野球、青学大２−１国学院大」（１６日、ジャイアンツタウンスタジアム）

開幕し、史上３校目の６連覇を狙う青学大が国学院大との接戦を制し白星発進した。８日にプロ志望届を提出した今秋ドラフト上位候補の最速１５２キロ右腕・中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）が１失点完投。阪神、巨人など１２球団のスカウトの前で好投した。中大はプロ注目の三奈木亜星、岩城颯空の両投手による完封リレーで亜大に先勝。３季ぶりに１部に復帰した駒大も東洋大に完封勝利した。

勝利の瞬間、ベンチへ向かって両手でガッツポーズした。過去の自分への雪辱。エースの矜持（きょうじ）を示した１２１球だ。中西は紅潮した頰を緩めた。

「ピンチでの我慢強さは４年間で一番成長できた。特にきょうの九回は前面に出た」

最大の危機は最後に訪れた。２−１の九回、先頭に中前打を許し、自身の野選もあり１死二、三塁とピンチを招く。それでも智弁和歌山の同期・宮坂を内角直球で追い込むと、１２８キロカーブで空振り三振。最後は１５０キロ直球で押して遊ゴロで開幕白星を導いた。

「入りですし、緊張で体が動かない部分、慎重になった部分があった」と立ち上がりは不安定だったが、「思い切ってリミッターを外した」とギアアップ。序盤２回は１４０キロ台中盤だった直球が、三回からは１４０キロ台後半を記録するなど“らしさ”を取り戻した。

今春開幕戦は６回５失点で黒星発進。それだけに、継投も考えていた中野投手コーチに志願して９回を投げ抜き、リベンジを果たした。「良い流れでリーグ戦に入れたことは非常にうれしい。必ず優勝します」。熱きエースが頂点へ向けた道のりの先頭を走る。