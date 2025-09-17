家庭における理想の夫像、理想の父親像……多くの場合、無言のうちに求められる役割として存在しています。しかし、その重圧に疲弊するケースも少なくありません。ある男性の言葉に耳を傾けてみましょう。

飲みの誘いも断り帰宅も、食卓を彩るのは…

都内の中堅メーカーに勤務する中村大輔さん（42歳・仮名）の月収は49万円。これはいわゆる「額面」であり、税金や社会保険料が引かれた後の手取りは37万円ほどになります。厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査』によると、大卒正社員・40代前半男性の平均月収は43.7万円です。この平均値と比べても、中村さんの収入は決して低くありません。

そんな中村さんですが、ランチ時と帰社前に憂鬱になることが多いと話します。

「中村さん、今日、一緒にランチいかがですか？」

同僚や後輩からの誘いに、「ごめん、俺、持ってきているから」と断るのが定番。持参したおにぎりを自席で食べ、お茶で流し込むのが日課です。「自分の席で食べるほうが忙しいアピールになるんです」

「中村さん、今夜どう？ 軽く一杯」

帰り際に誘われても、彼の答えはいつも同じです。「ごめん、今日は妻が早く帰ってこいって言ってて……」。愛妻家を装い、当たり障りのない理由で断るのが常です。

本当の理由は、誘いに乗るだけの金銭的な余裕がないからです。彼が1ヵ月に自由に使えるお金は月2万円。今年に入り、妻の申し出でさらに1万円減額されたそうです。

ソニー損害保険株式会社が20代〜50代の全国の持ち家家庭でお小遣い制の800名を対象に行った調査によると、お小遣いの平均は2万8,969円。2025年（1月〜5月）のお小遣いについて、2024年と比較して「変わらない」人は75.1%、「減った」人は12.4%と、物価高のなかでもお小遣いが増えていない人が87.5%にのぼります。

中村家も物価高で家計が厳しい状況ですが、理由はそれだけではないようです。その一端は、日々の食事に表れています。ある日の夕食。テーブルに並ぶのは、有機野菜をふんだんに使った彩り豊かな料理の数々。

「やっぱり子どもの体を考えたら、食材に妥協はできないからね」

小学生の息子に優しく微笑みかける妻に、中村さんは「そうだね」と頷くしかありません。さらに食後、妻が広げたのは、オンライン英語教材のパンフレットでした。

「周りの子はもう始めているみたい。これからの時代、英語は必須だし、将来のために必要よね」

妻の言うことは、すべてが「子どものため」。それは疑いようのない正論であり、親としての深い愛情に他なりません。

だからこそ、中村さんは「もう少し小遣いを上げてほしい」とは、口が裂けても言えません。そんなことを口にすれば、「家族のことより自分のお金が大事なの？」と妻を失望させてしまうかもしれない――その思いが、中村さんの口を固く閉ざさせてしまうのです。

我が子を優先しすぎる妻。親自身のことは二の次、三の次

サラリーマンであれば、どうしても断れない会社の付き合いや冠婚葬祭があるものです。そのような急な出費がある際は、妻に内緒でキャッシングを利用します。「子どものため」という大義名分がある手前、「小遣いが足りない」とは言い出せないのです。

日本政策金融公庫『2021年度 教育費負担の実態調査』によると、大学卒業までの教育費用は国公立で平均481万2,000円、私立大学文系で平均689万8,000円、私立大学理系で平均821万6,000円。また様々な調査を合計していくと、幼稚園から大学卒業まで、すべて国公立だった場合は1,000万円程度、すべて私立だった場合は2,000万〜2,500万円程度とされています。大学全入時代といわれる現代、子ども1人を育てるのに莫大な費用がかかることがうかがえます。

また子育て世帯1世帯あたりの子どもの数は、長期的には減少傾向にあります。夫婦の完結出生児数（理想とする子どもの数）は2005年以降減少傾向にあり、2021年には過去最低の1.90人になりました。また、厚生労働省『国民生活基礎調査』においても、児童のいる世帯の平均児童数は、調査開始以来減少傾向にあり、2022年の調査では1.71人となっています。ひとりっ子が増えていることも、背景にあるのでしょう。その分、我が子に注ぐ愛情も集中しているのかもしれません。

「我が子はかけがえのないものですし、自分以上に大切な存在です。しかし、ここまで我慢が必要でしょうか……」

「サラリーマンには必要な付き合いがあるんだ！」などと、昭和的なことを言うつもりはありません。厳しい状況のなか、家計をやりくりする妻には感謝しかありません。しかし、度を過ぎた自己犠牲は、仕事のパフォーマンスにも影響すると感じることがしばしばあるそうです。

「すべてを子どものため、家族のため……そう演じるのは、正直疲れました。それに、『すべてを子どものため』というのは、子ども自身へのプレッシャーにもなりかねないと思うのです。もう少し、親個人の幸せも考えて、バランスをとっていこうと、妻に話してみるつもりです」

【参考資料】

厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査』

日本政策金融公庫『2021年度 教育費負担の実態調査』

厚生労働省『国民生活基礎調査』