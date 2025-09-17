「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）

場所直前に母を亡くした御嶽海が、正代を寄り切って１勝２敗とした。今場所初勝利で弔い星を捧げ「ここから１２連勝したい」と気丈に話した。両横綱はともに３連勝。大の里は阿炎を押し倒した。豊昇龍は伯桜鵬を上手投げで退け、昇進後初めて好スタートを切った。大関琴桜は小結安青錦に押し出され、２勝１敗になった。大関とりに挑む関脇若隆景は玉鷲に押し出され、１勝２敗と黒星が先行した。

風呂から上がり、付け人と談笑する姿は、普段以上に明るく見えた。御嶽海は「あと１２連勝するつもり。初日から体は動いている。ようやく白星につながった」と、うれしそうに語った。

１２日未明にフィリピン出身の母マルガリータさんが５５歳で急逝。２３年名古屋場所直前に、父春男さんが７４歳で亡くなったのに続き、悲しみとともに迎えた本場所だったが、土俵に母への思いは持ち込まない。初日から土俵に集中するため、関係者を通じ、母に関する質問を自粛するよう報道陣に要請している。

取組前まで幕内対戦成績２０勝１５敗、大関同士としても戦った正代が相手。もろ差しを許しながら、即座に左を巻き替え、右を抱えて寄り切った。「学生時代からだと５０戦近くやっている。お互い弱点は知っている。どっちにやる気があるか」。相手を上回る気持ちの理由は、明白だった。

２０２２年初場所、御嶽海は３度目の優勝と大関昇進を決めた。その千秋楽、マルガリータさんは長野から上京。取材に対し、御嶽海への思いを「生まれてきてくれて良かった。いつもありがとう」と明かしていた。

御嶽海を応援する姿が、大相撲ファンにおなじみだった母。場所後に地元でお別れの会が開かれる予定だ。土俵で全力を尽くす姿が何よりの供養になることを、御嶽海は誰よりも知っているに違いない。