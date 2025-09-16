少子高齢化が進む日本では、かつて一般的だった「三世代同居」の在り方が変化しつつあります。厚生労働省『国民生活基礎調査』（2024年）によれば、世帯構造のうち「三世代世帯」は全体のわずか3.4％。経済的・身体的に支え合えるメリットがある一方で、家計負担やライフスタイルの違いから生まれるストレスも無視できません。特に、働き盛りの世代が親の生活や医療費を支え、さらに自分の子どもの教育費も抱えるケースでは、“支える側”の生活が逼迫してしまうことも少なくないのです。

「同居すれば、少しは楽になると思っていた」

「母の年金で生活が少し楽になるかと思ったんです。正直、甘かったですね」

そう語るのは、都内在住のシングルマザー・田村明美さん（仮名・44歳）。10歳の娘と2人暮らしだった彼女は、2年前に当時75歳だった母・幸子さん（仮名）を自宅に呼び寄せ、「三世代同居」を始めました。

きっかけは、母が一人暮らししていた地方の賃貸アパートで転倒し、骨折したこと。もともと「何かあったらすぐに駆けつけられない」と心配していた明美さんは、「同居が一番」と決断しました。

「母は厚生年金を月18万円ほどもらっていて、“年金生活者の中では恵まれている方”だと思っていたんです。でも、現実はまったく違いました」

当初、母の年金は「家賃代わり」として生活費に回す予定でした。ところが、母が都内の病院で継続的に通院治療を受けるようになり、毎月の医療費・薬代が1万円以上に。介護認定はまだ受けていませんが、通院の付き添いや買い物も明美さんが担う必要があり、仕事を早退する日も増えました。

「一番痛かったのは、食費と光熱費です。大人が一人増えるだけで、思っていた以上に家計が苦しくなりました。夏場はクーラーを母の部屋につけっぱなしにしていたし、以前より光熱費が月5,000〜8,000円は上がっています」

さらに、娘の中学進学を控え、学習塾や教材費などの教育費もかさんできたタイミング。「子育てと介護のダブルケア」に近い状況に追い込まれ、明美さんのストレスは限界に達していました。

年金が18万円あれば安泰、と思うかもしれません。しかし、実際には高齢者の医療費、生活費、さらには将来的な介護費用までを賄うには十分とは言えないケースも多いのが現実です。

例えば、介護保険制度においては、65歳以上の人は「第1号被保険者」として、要介護認定を受けた場合にサービスが提供されますが、要介護1〜2程度の軽度者は、訪問介護などに利用制限がかかる自治体もあります。また、介護サービスを使っても、1割〜3割の自己負担が生じます。

家族による同居・介護を前提とした制度設計になっている側面があり、田村さんのように“支える側”が経済的・精神的に疲弊することも珍しくありません。

「それぞれ別に暮らした方が、うまくいくのかも…」

同居から2年。幸子さんは現在77歳になり、病院の通院は週に2回。娘は中学生となり、部活や塾で帰りが遅くなる日が増えました。

「家族だけど、母は母、私は私、娘は娘。それぞれが生活しているつもりでも、どうしても不満がたまってしまうんです。私も余裕がなくて、つい言いすぎてしまうこともあるし…」

明美さんは、母の近所での一人暮らしを再検討しています。介護保険を活用して、週に数回の訪問介護や買い物代行を利用しながら、必要に応じて助け合える距離感にする方が、家族関係がうまくいくかもしれない――そう考えるようになったといいます。

「三世代同居」は、かつて理想の家族像とされてきました。しかし、経済的な負担や生活スタイルの違いが大きい今の時代においては、必ずしも“同じ屋根の下”が最適解とは限りません。

重要なのは、「親の年金＝家計の助け」という幻想に頼らず、現実的な支援体制や公的制度を活用しながら、無理のない距離感で支え合うことかもしれません。