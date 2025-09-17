ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸Ê¡¡FRUITS¡¡ZIPPER¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤ËÅÐ¾ì¶Ê¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤Ø¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤ÎÆüËÜ°ì¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÆñÉÂ¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê26¡Ë¤È½éÂÐÌÌ¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤´Ë«Èþ¤â¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤¬¤ä¤Ã¤ÈË¬¤ì¤¿¡£11Æü¤ÎDeNAÀï¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿ÅòÀõ¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¾Ð´é¤È¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡ÊFRUITS¡¡ZIPPER¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡×¤Î±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¿ä¤·¡É¤¬¹Ã»Ò±à¤ËÍè¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÀ¨¤¤ÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×
¡¡¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö¶»ÄÇ²«¿§¤¸¤óÂÓ¹ü²½¾É¡×¤«¤éÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿º£µ¨¡£ºòÇ¯8·î25Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢¤Ä¤é¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤Ï·ù¤Ê¤³¤È¤òÁ´¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬»þ´Ö¤Î¿Ê¤à¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡×¤Î¾®È¨¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â»²Àï¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âËèÆü²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡ÖÆú¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¥¨¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅòÀõÁª¼ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½éÂÐÌÌ¡£ÅòÀõ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥ÁÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¡È¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÀë¸À¤·¤¿¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¨¤¤¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÊäµë¡£ÄÃÀ¾¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¹¥ÀÄÇ¯¡ª¡È¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡É¤µ¤ó¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¡ÖÆú¡×¤ò»È¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ°ì¡£±¦ÏÓ¤Ï¸åÆü¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤È¡¢¡ØÆú¡Ù¤ÎÂØ¤¨²Î¤ÇÅÐ¾ì¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÄÃÀ¾¤«¤éÅòÀõ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌ´¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë³ð¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤¨¤ë¡£SUPER¡¡HERO¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿Âç¹¥¤¤Ê¡ÖÆú¡×¤Î²Î»ì¤À¡£¡ÖÆú¡×¤¬Æ³¤¤¤¿Éü³è¤ÎÊª¸ì¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡¢ÌÔ¸×¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¢¦FRUITS¡¡ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡¡ÄÃÀ¾¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢·îÂÅ·²»¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£22Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬TikTok¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£23Ç¯¤Ë¤ÏÂè65²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡Ö¼Â¤ò·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤È¡¢¡Ö¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥¸¥Ã¥×¡×¤¬Í³Íè¡£Î¬¾Î¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡×¡£