日経平均はもみ合いながらも4日続伸、134.15円高の44,902.27円で取引を終了…日米株高の背景にあるFRBへの“期待”【9月16日の国内株式市場概況】

2025年9月16日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

9月16日の日経平均株価は、前日の米ハイテク株の流れを引き継ぎ朝方上昇して始まると、節目の45,000円をつけました。もっとも、節目到達による達成感からか利益確定の売りに押され、指数は一時マイナス圏に。その後は再び4万5,000円近辺でもみ合いながら推移するなか、日経平均株価は前日比134.15円高の44,902.27円で取引を終えました。こうした株高の背景には、FRBのハト派化（緩和的な金融政策への転換）期待がある模様です。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが136銘柄、値下がりが88銘柄、変わらずが1銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、アドバンテスト〈6857〉、東京エレクトロン〈8035〉、ディスコ〈6146〉、TDK〈6762〉、信越化学工業〈4063〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、ファーストリテイリング〈9983〉、テルモ〈4543〉、任天堂〈7974〉、日東電工〈6988〉、バンダイナムコホールディングス〈7832〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は19億8,500万株、売買代金は5兆0,481.98億円となり、前日と比べて増加。

業種別では、石油・石炭製品、輸送用機器械、水産・農林業、精密機器、化学などが上昇した一方、その他製品、不動産業、小売業、銀行業、空運業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の値上がり上位は、1位がKLab〈3656〉で+80円（+39.41%）の283円、2位が富士石油〈5017〉で+80円（+19.37%）の493円、3位がPR TIMES〈3922〉で+504円（+17.77%）の3,340円となりました。

一方、値下がり下位は、1位がWOWOW〈4839〉で-202円（-12.01%）の1,480円、2位がH．U．グループホールディングス〈4544〉で-462円（-12.00%）の3,387円、3位がラクスル〈4384〉で-153円（-11.13%）の1,222円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは161銘柄、年初来安値を更新したのは2銘柄でした。