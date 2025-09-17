人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」鎮西寿々歌にとって阪神は物心ついた時から身近な存在だった。兵庫県西宮市出身で、甲子園は幼少期から何度も足を運んだ思い出の地。父が元高校球児で大の阪神ファンだった影響もあり、虎党のDNAを受け継いで、すくすくと育った。

「父に抱えられて球場に行って見てたり、当時トニー・タラスコ選手がいらっしゃったんですけど、何かずっと“タラスコ〜！”って呼んでたみたいで（笑い）」

当時の“推し”は藤川球児（現監督）と新井貴浩（現広島監督）だったという。芸能活動を始めていた中学2年時には、テレビの企画で現役時の藤川監督と対談。「人柄がいいイメージがあったり、笑顔がキュートだったり、そういうところが幼いながらに凄く素敵だなと思っていてファンでした」と懐かしそうに思い返した。

藤川監督は就任1年目でセ・リーグ制覇を達成した。その年にファーストピッチで甲子園のマウンドに立つのも、何かの縁。最後には「ぜひもう満を持して、日本一になってほしいなと思います」と熱いエールを送った。