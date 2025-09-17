BAMBI WATERの新作♡カップ付き長袖トップスで叶う美シルエット

「ラクなのに美しいシルエットが叶う」――そんな理想を追求したBAMBI WATERの新作がついに登場しました。2025年9月2日より発売された『カップ イン クルーネックT ロング』と『カップ イン クロップドT ロング』は、特許取得(*1)の最新技術で1枚でもしっかりバストを支え、理想のラインをキープ。ナイトブラ並みのホールド力と快適さを兼ね備え、日常のファッションに取り入れやすいデザインで、忙しい女性の毎日をサポートします♡

高ホールド力で360°きれい見え

新作トップスは、特許取得(*1)のCOMBINE製法を採用し、ノンワイヤーなのにバストを高い位置でキープ。

横流れを防ぎ、どこから見ても美しいシルエットを実現します。内蔵カップは動かずフィットし、下着のラインも透けにくく安心。ナイトブラのようなケア力とデイリーウェアの快適さを1枚で楽しめます。

*1. 特許第7671531号

デザインで選べる2タイプ

『カップ イン クルーネックT ロング』は、詰まりすぎないクルーネックとやや長めの袖丈で、カジュアルにも綺麗めにも使える万能アイテム。お腹をしっかりカバーでき、タックインもアウトも自在です。

一方『カップ イン クロップドT ロング』は、短すぎないクロップド丈でボディラインを美しく見せつつ、程よい肌見せでヘルシーに♡ 長めのフレアスリーブが女性らしさを引き立て、旬のスタイルにぴったりです。

1枚で叶う♡理想のスタイルアップ

「カップ付きウェアは楽だけど形が崩れる…」そんな悩みに応えて誕生したBAMBI WATERの最新作。ホールド力と着心地を両立し、どんなシーンでも美しいシルエットを叶えます。

『カップ イン クルーネックT ロング』は4,390円（税込）、ブラック1色展開、S～LLの4サイズ。『カップ イン クロップドT ロング』も同仕様で、使い分けが可能です。

日常も特別な日も、1枚で自信をプラスする新しい定番トップスを取り入れてみませんか♪