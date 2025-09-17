「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−１ＦＣソウル」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

東地区の１次リーグが開幕し、初出場の町田はホームでＦＣソウル（韓国）と１−１で引き分けた。後半にＭＦ望月ヘンリー海輝が同点ゴールを挙げた。広島はアウェーでメルボルン・シティー（オーストラリア）を２−０で下し白星スタートを切った。後半にＦＷマルコスジュニオールとＭＦ中島洋太朗が得点した。

Ｊ２からＪ１、そしてアジアへ。２３年の黒田監督就任以降、日本を席巻してきた強度の高い“町田のサッカー”で韓国Ｋリーグ優勝６回を誇る強豪に善戦を繰り広げた。試合後の大きな拍手が示すように堂々たるアジア“デビュー戦”。それでも黒田監督は「勝ち点３を取りに行った中での勝ち点１だった」と満足せず次戦を見据えた。

クラブとして初参戦の同大会。就任３年目の黒田監督の口から何度も「今年はＡＣＬ（Ｅ）もあるので」という言葉が出てきたように、シーズン開幕前から明確に意識してきた。強化部の補強と選手個々の成長で選手層は増強。加えて指揮官は、精神的に厳しい戦いを見据えて、キャンプから選手個々に主将のＤＦ昌子のようなリーダーシップを要望してきた。

アジア初白星こそ逃したが「Ｊ１の２年目での初舞台という意味では上々じゃないかなと思う」とＤＦ中山。幕が上がったクラブの新章。今後の展開に期待が膨らむスタートだ。