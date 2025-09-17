リフレッシュで出場選手登録抹消中の阪神・石井大智投手（２８）が、１９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）から１軍に再登録されることが濃厚となった。１８日から再登録が可能だが、１７日からの広島２連戦（マツダ）には帯同しないため。２００６年に藤川球児（現監督）がマークした球団記録の４７回２／３連続無失点まで、あと２／３回。甲子園で快挙を達成する可能性が出てきた。

目標であるリーグ優勝は成し遂げた。少しは自らの記録に目を向けてもいいように思えるが、石井は全く意識していなかった。「（優勝前から）何も変わってないですよね。ていうか、自分では記憶から消してるんで。投げたとしてもいつも通りじゃないですか」。そう淡々と語った。

８月９日のヤクルト戦（京セラ）で、藤川球児監督が持つセ・リーグ記録の３８試合連続無失点に並んだ。その際、指揮官の記録について「４７イニングと２アウトを投げてますし、自分なんかがってところもあります」とイニングの差について触れていた。そこから１カ月。ゼロを並べ続け、またも藤川監督の記録目前まできた。

それでもなお、謙遜する。「（監督は）３８試合で（約）４８イニングっていうところなんで。（回を）またぐのもそうですし、時代が違う。もう全然、比較にならないですね」。記録のことは頭から排除している。

右腕は優勝翌日の８日に、リフレッシュを目的に出場選手登録を抹消された。最短で１８日の広島戦（マツダ）から再登録が可能だが、遠征には帯同せず、本拠地での調整を続ける。

この日は、投手指名練習が行われていた甲子園に、同じくリフレッシュ抹消中の岩崎と姿を現し、ダッシュ系のメニューなどで汗を流した。「シーズンの疲れを考慮してくださった」と感謝しつつ「休むだけだったらあまり回復しない。（１軍に）合流したときに、しっかりパフォーマンスを出せる状態にする準備の期間」と先を見据えた。

個人の記録には目もくれず、考えるのはチームが勝つこと。そのために「一試合一試合が、成長、経験につながる。自分の中でやってみたいことがたくさんあるので」と日々レベルアップを誓う。虎の最強リリーバーは、万全な状態に整えて１軍復帰を果たす。