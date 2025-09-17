ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ï£µ£°È¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤â¥¤¥±¤ë¡¡¿À½õ¤Ã¿Í¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º»á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡¡¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë³Î¿®¡ÖÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¡×
¡¡¶áÅ´¤äµð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º»á¡Ê£µ£·¡Ë¡áÆüËÜ¥×¥íÌîµå³°¹ñ¿Í£Ï£ÂÁª¼ê²ñ°÷¡á¤¬£±£¶Æü¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡££±£³Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇµÇ°»£±Æ¡££´£°ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃ£À®¤ä¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¨¡¼¥ë¤âÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÆüËÜ¸ì¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¥í¡¼¥º»á¤Ïº´Æ£µ±¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤òÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡Ö£´£°ËÜÎÝÂÇ¡©¤¢¤È²¿»î¹ç¤À¡©¤¤¤±¤ë¤À¤í¡ª¡×¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££±£³Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«ÆÏ¤±¤Æ¡¢³èÌö¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Æ°¤¤¬ÁÇÁá¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤«¤Ê¤ê´¶·ã¤·¤¿¡££µÂÇÀÊ¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢È½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¤Í¡££³£¸ËÜÎÝÂÇ¤Ç£¹£°ÂÇÅÀ°Ê¾å¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Í¡×
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°£¶µåÃÄ¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î£±£µ»î¹ç¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï·èÄêÅª¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£´£¶£´ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢£´ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À½õ¤Ã¿Í¤â¡¢º´Æ£µ±¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÉÔ»×µÄ¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÂÎ¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤è¡×¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î£Î£Ð£ÂÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬¸À¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¡¼¥º»á¤Ï£°£±Ç¯¤Ë£µ£µËÜÎÝÂÇ¡¢£°£³Ç¯¤Ë£µ£±ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º´Æ£µ±¤ÎÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î£µ£°ËÜÎÝÂÇÄ¶¤¨¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÇÈ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Ê¤¤¤È£µ£°ËÜ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Í¡×¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÎÅþÃ£¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤¬¹Ã»Ò±à¤À¤±¤ËÉÍÉ÷¤Î¹¶Î¬¤â¸°¤ò°®¤ë¡£¥í¡¼¥º»á¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥µ¥Á¥å¥¦¥«¥ó¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£¡Öº¸Ãæ´Ö¤òÁÀ¤¨¤Ð¡¢É÷¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤À¤í¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£º£Ç¯¤âÃæ·ø¤«¤éº¸¤Ø¤Î°ìÈ¯¤òÎÌ»º¡£¥í¡¼¥º»á¤â´¶¤¸¤¿¡¢¹¶Î¬Ë¡¤òº´Æ£µ±¤â¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥º»á¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤â¹¥°ÕÅª¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£ÂÎ³Ê¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤±¤Ð¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤â¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼Ì¿¿»£±Æ¤Ïº´Æ£µ±¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¼Â¸½¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¡¢º´Æ£µ±¤Ï¡ÖÂÎ¤Î¥Ç¥«¤µ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤¿¤è¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡££±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Ó£Á£Ô£Ï¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¡Ê£Ô£õ£æ£æ£ù¡¡£Ò£è£ï£ä£å£ó¡Ë£±£¹£¶£¸Ç¯£¸·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£µ£·ºÐ¡£ÊÆ¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ïº¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ò¥ë¥º¹â¤«¤é£¸£¶Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþÃÄ¡££¹£°Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¸å¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢£¹£¶Ç¯¶áÅ´ÆþÃÄ¡££°£±Ç¯¤Ë£µ£µËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¶áÅ´Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££°£´Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£°£µÇ¯ÂàÃÄ¡£ËÜÎÝÂÇ²¦£´²ó¡Ê£¹£¹¡¢£°£±¡¢£°£³¡Á£°£´Ç¯¡Ë¡¢ÂÇÅÀ²¦£³²ó¡Ê£¹£¹¡¢£°£²¡¢£°£¸Ç¯¡Ë¡¢£Í£Ö£Ð£±²ó¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£·²ó¡Ê£¹£·¡¢£¹£¹¡¢£°£±¡Á£°£´¡¢£°£¸Ç¯¡Ë¡£
¡¡¢¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµå³°¹ñ¿Í£Ï£ÂÁª¼ê²ñ¡Ê£Ê£Ò£Æ£Ð£Á¡Ë¡¡£²£°£±£¸Ç¯£±£±·î¤ËÀßÎ©¡££Î£Ð£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î°úÂà¸å¡¢Ìîµå³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¡¢´ë¶È¡¢ÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤ËºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥¹¤ä¥ª¥Þ¥ê¡¼¡¢¥à¡¼¥¢¡¢¥Ö¥é¥¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤é¡£