ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜÄÌ»»£²£°£°ÂÇÅÀ¤Ê¤ë¤«¡¡Ã£À®¤Ê¤é±¦ÂÇ¼ÔµåÃÄ»Ë¾å½é¡Ö¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÄÌ»»£²£°£°ÂÇÅÀÅþÃ£¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£Ã£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Îº´Æ£µ±°ÊÍè¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÂÇÅÀ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤¢¤È£³ÂÇÅÀ¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÌ£¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï£¹£´»î¹ç¤Ç£´£±ÂÇÅÀ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ï£±£²£¹»î¹ç¤Ç£·£³ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤ÏÁ´£±£³£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤Î£¹£¶ÂÇÅÀ¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£¸£³ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÎÝÎ¨¡¦£³£´£¸¤Ï¥ê¡¼¥°£¸°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±£±°Ì¤Î¹Åç¡¦¾®±à¡ÊÆ±¡¦£³£¶£²¡Ë¤ËÀÜ¶á¡£ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼ÍÄø¤ËÂª¤¨¤ë¡£¡Ö¤â¤¦ÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£»Ä¤ê£±£±»î¹ç¤âÌµ¿´¤ÇÁö¤êÈ´¤¯¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤À¡£º£µ¨¤Ï°ìÅÙ¤â£²·³¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£³ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ì¤Ä¤Î¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È£±·³ÄêÃå¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¡££±£·Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é£·Ï¢Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËËèÆü¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£