¡ÖÉ´ÀÞÉÔÙú¡×¤Î¶þ¶¯¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Ï£±£¶Æü¤Ë£±£·Æü¤«¤é¤Î¹Åç£²Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÅçÆþ¤ê¡£º£µ¨¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£»Ë¾åºÇÂ®£Ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÄ´À°¤ÎÃÊ³¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Âç¤¤¯½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¡¦¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤À¡£ËÜ¿¦¤ÏÆâÌî¼ê¤À¤¬¡¢¼ç¤Ëº¸Íã¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£µ£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼ã¸×¤ÎÀ®Ä¹³ô¤È¤·¤Æ°ìÌöÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö£²Ç¯Á°¡Ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡Ë¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤Û¤Ü£±Ç¯´Ö°ì·³¤Ë¤¤¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¸·î£³£°Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·µ¾ÂÇ¤ò»î¤ß¤ë¤âÅêÈô¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¡£°ìÎÝ¤Ø¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÃ¸¡¹¤È¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤â»î¹ç¸å¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ò¤è¤Ã¤³¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¹â»û¤ÏÍâÆü¤«¤é¤â°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡ÅöÆü¤Î£·Æü¡¢¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö£·ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£´¿´î¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤«¤é¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»û¤Ï¡Ö¤¢¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÎ®¤ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¶ì¸À¤ò¥¤¥¸¥ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó£±¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¡Öº£¤Ï»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ð¤¿»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î¥¤¥¸¥ê¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¤ª¤³¤Á¤ã¤Þ¤«¤éÍê¤ì¤ëÃË¤Ø¡½¡½¡£º£µ¨¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ËÃíÌÜ¤À¡£