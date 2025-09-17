女優・浅野温子が近影を見せた。

浅野は１３日、岐阜県大垣市の「スイトピアセンター文化ホール」で一人舞台劇を上演。日本の伝統を普及啓発するため２００３年から始めたライフワークで、この日は「天の岩屋戸にお隠れになった天照大御神〜月読命の語れる〜」を身振り手振りを交え、全身を使って披露した。

浅野はトレンディードラマの火付け役となった１９８８年フジ系「抱きしめたい！」で浅野ゆう子と“Ｗ浅野”で人気になり、９１年同局系「１０１回目のプロポーズ」でも一世を風靡（ふうび）。さらさらのワンレンロングヘアがトレードマークだったが、最近は髪をばっさり切って雰囲気を変えた姿が「攻めすぎ」「超お綺麗」「わからなかった」「最高にクール」などと話題になっていた。

この日もボブヘア、不思議なメイクで雰囲気をガラリ。白シャツ、デニムのシンプルコーデでオーラを放っていた。所属事務所の公式インスタグラムでも「お越しくださいました皆様本当にありがとうございました」とオフショットがアップされ、フォロワーから「生で聞いてみたい」との声が上がっていた。