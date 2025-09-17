巨人のリチャード内野手（２６）がシーズン最終盤で本格開花の予感を漂わせている。「７番・一塁」でスタメン出場を続け、９月は打率３割３分３厘、２本塁打、９打点と好調。ＣＳ第１ステージが本拠開催となる２位を目指すチームの原動力となっている大砲を巨人野手担当・宮内孝太記者が「見た」―。

＊ ＊ ＊

打席の中でリチャードの余裕を感じる。投手が嫌がっている気がする。豪快な一発を含め直近３戦連続マルチ安打と一気に上昇曲線を描いてきた。「まだまだ」と表情を引き締める姿が、充実ぶりを際立たせる。脅威の７番打者として２位奪取を狙うチームの原動力となりつつある。

５月にソフトバンクからトレードで加入した大砲。６月は２軍生活を経験したが、７月に再昇格すると後半戦はレギュラーに定着している。抜群の長打力を持ちながら、その力を試合で安定して発揮できていなかった以前の姿はもういない。

成長の秘密は見極める力が向上したことだ。亀井打撃コーチは「だいぶ低めの変化球を見送れるようになってきた」と好調の要因を分析。ボール球を振らないから有利なカウントをつくれ、狙い球を絞れる。仮に追い込まれても粘り強く対応ができる。

日々の練習が実を結ぶ。「継続力」をテーマに亀井コーチと一緒にティー打撃。ルーチンを確立することで調子の変化に気がつけるようになっているという。さらにフリー打撃ではリチャードが「より実戦向けの打撃をするように」と語るように、気持ち良く飛ばすのではなく、実戦を意識して逆方向や低い打球を繰り返し打つようになった。その姿を「すごく丁寧に打つようになっている」と亀井コーチも認める。丁寧な練習と、阿部監督が辛抱強く起用したことで得られた試合経験が進化を加速させている。

１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で自身初の１０号に到達。甲斐と松原がマークした育成ドラフト入団選手のシーズン最多本塁打１２本の更新も射程に捉えている。１７日からはヤクルト２連戦（神宮）。ヤクルト戦は今季打率３割２分３厘、３本塁打、１１打点だ。神宮に限定すると、１２打数６安打、２本塁打、９打点と“神宮男”と化している。２位浮上へ「頑張るしかない」と決意を込める成長著しい大砲が暴れる。（巨人野手担当・宮内 孝太）