巨人２軍は西武戦（カーミニーク）に６―３で勝利し、２年ぶり２９度目となるイースタン優勝を決めた。就任２年目となった桑田真澄２軍監督（５７）の下、チームは７６勝３８敗２分けの貯金３８、２位・西武に１１・５ゲーム差をつける独走で頂点に立った。来月４日のファーム日本選手権（サンマリン宮崎）でウエスタン王者と対戦し、１６年以来９度目となるファーム日本一を目指す。

涙はなかった。桑田２軍監督は、たくましさを増したナインに身を委ねて３度、宙を舞った。２年ぶり、自身初のリーグ制覇。現役時代の背番号にちなみ「１８回」という声もあったが、「いつも『量より質』だと言っているので３回でと。『野球は３という数字を大事にして戦うといい』というのが自分の野球哲学。うれしかった」とかみしめた。

２３年１０月に２軍監督に就任。「供給、調整、育成」を使命とし、チーム作りが始まった。スポーツ医科学を活用して選手の状態を管理。降格した選手と面談を行い、心技体の課題を整理し１軍復帰への方向性を定めた。１軍で求められる「仮説と検証」「目標から逆算する思考」や、「この練習が正しい」という無意識の思い込みを取り除く大切さも伝え続けた。

練習では選手の個別性・独自性を重視。コーチ陣、専門職スタッフと一丸になって時間、情熱、愛情を注ぎ「失敗を恐れずに挑戦を続けよう」と背中を押した。公式戦デビューから８連勝の園田やドラ１・石塚、三塚ら若手の才能が芽吹いた。

歓喜の裏に、涙があった。７月２７日、母・敏恵さんが８３歳で死去。「心の支えでした」という最愛の人だった。午後４時ごろに最期をみとった。同５時からイースタン・西武戦（Ｇタウン）を予定。球場まで車で約１５分の距離だったが「試合にはいけない」。一度はそう考えたが、思いとどまった。

「この時間に永眠したというのは、“試合を休んじゃダメよ。行ってきなさい”ということだと解釈した。『終わったらまた帰ってくればいいから』。そんな言葉が聞こえて、気持ちを切り替えた。涙が止まらなかったけど、球場に入ったら何もなかったかのようにね」。指揮を執って３―２で勝利後、再び母の元へと戻った。それ以降、チームは２８勝８敗の勝率７割７分８厘と驚異的なペースで白星を重ねた。

「３年、５年、１０年後の巨人軍を見据えながら、育成もしていかなきゃいけない。常に勝利を目指しながら、彼らの成長につなげていきたい」。目指すのは勝利と育成を両立させ、中長期的な視点で強い巨人を支えるファームの構築。桑田真澄の挑戦は終わらない。（小島 和之）

〇…桑田２軍監督は優勝後、ファンと球団のサポートに感謝を示した。今年３月に新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）が開場。ここまで新本拠地でのイースタン公式戦では８万人以上が来場しており、「（選手は）たくさんのファンの方の前でプレーし、背中を押してもらったことで何か気付いたり、きっかけをつかめて成長したと思う。ファンの皆さん、環境を整えていただいた球団に感謝」と語った。

◆桑田 真澄（くわた・ますみ）１９６８年４月１日、大阪府生まれ。５７歳。ＰＬ学園から８５年ドラフト１位で巨人入り。最優秀防御率２度、最多奪三振、ＭＶＰ、沢村賞を各１度。２００６年限りで巨人を退団し、０７年パイレーツ。０８年３月引退。２１年に投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰し、２４年から２軍監督。ＮＰＢ通算４４２登板で１７３勝１４１敗１４セーブ、防御率３．５５。右投右打。