かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』

9月17日（水）は、ナジャ・グランディーバ、ミッツ・マングローブ、りんたろー。が来店。東西を代表する２大ドラァグクイーンが、知られざるオネエ余談をぶっちゃける。

オープニングでは、ナジャとミッツの意外な出会いが明らかに。「ナジャは私がデビューする前からスーパースター」で、東京でのショーをいつも最前列で観ていたというミッツ。「この人には勝てないけど、それ以外には勝てるかも知れないと思って、この業界に入った」と話す。

そんな二人に山内は、「ドラァグクイーンのショーって歌なんですか？」と質問。ナジャとミッツの口からドラァグクイーンたちのショーには様々なスタイルがあることが語られる。さらに山内が「マツコさんはどういうジャンルの方だったんですか？」と尋ねると、マツコは一風変わったショーをしていたそうで…

袋とじVTRでは、関西オネエさんの聖地｢堂山界隈｣で聞いたステキと思う男性芸人を余談調査！様々な意見が飛び出す中、オネエさんたちの好みは「顔面国宝」「魅惑のボディ」「性格イケメン」「イケボイス」という４つの界隈に分かれていることが判明する。

スタジオでは、ナジャとミッツがステキと感じている芸人を発表。ナジャはある若手芸人を「キーホルダーにして持ち歩きたい」と発言。ミッツは「私の中で殿堂入りしている」という人気芸人の名前をあげ、その理由を明かす。

そんな中、濱家が「りんたろー。なんか（オネエの皆さんに）ハマりそう」と話すと、ナジャは「オネエ感が出過ぎてて、男性を感じない」と指摘。そのりんたろー。は、「どんどん美しくなりたい願望が出てきて、美容鍼を２万5000発打っている」と吐露。一同に肌ケアの重要性を熱弁するが、かまいたちからは厳しいツッコミが入り……！？

さらに「性格がステキな男性芸人」についてのトークになると、ナジャは東野幸治、ミッツは浜田雅功の名前をあげるが、果たしてその理由は…？

「大人になって気づいた『わが家の不思議ルール』で珍回答続出！」のトピックでは、「生まれた時から巨人ファンが当たり前だった」というミッツが、小学生時代に経験した驚きのエピソードを告白。さらに「徳光家は誰も涙もろくない」と語り、徳光和夫から言われた“ある言葉”を明かすと、共演者たちから「ウソでしょ」「そんなバカな」という声があがる……。かまいたちMCの『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。17日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。