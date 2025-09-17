まさかの２戦６失点で連敗のイタリア強豪、日本人DFを“緊急補強”か！「獲得するチャンスは残っている」
リベンジを期して臨んだシーズンの出だしは厳しいものとなった。
昨季、三冠に迫りながらも無冠に終わったインテルは、セリエA開幕から３試合で２敗と苦しいスタートになった。開幕戦こそ５−０と大勝したが、ホーム初戦でウディネーゼに１−２で敗れると、第３節のイタリアダービーで宿敵ユベントスに３−４と逆転負けしている。
ウディネーゼ戦は先制しながら、ユベントス戦は二度のビハインドからいったんは逆転しながら、それぞれスコアをひっくり返されている。それだけに、２試合で６失点を許した守備への批判は大きい。
夏のマーケットでバンジャマン・パバールを放出したインテルは、若手ヤン・ビセックがウディネーゼ戦での対応を批判された。パバールの代わりに獲得したマヌエル・アカンジも、ユベントス戦で失点の責任があったと指摘されている。
それだけに、守備への不満は増すばかりだ。これが原因だろうか。『calcioline』は９月15日、「獲得するチャンスは残っている」として、フリーの冨安健洋に関心を寄せる可能性を報じた。
フィジカルの問題が相次ぎ、アーセナルとの契約を解消した冨安だが、能力や実績は周知のとおりだ。かつてボローニャで活躍し、戦術的で難解とされるセリエAもよく知っている。Calciolineは、アーセナル時代の年俸から、「元ボローニャ選手によるところが大きい」と、条件次第と伝えた。
実際にインテルが獲得に乗り出すかは不明だ。ただ、イタリアでも評価された守備力を誇る冨安だけに、アーセナルとの契約を解消して以降、強豪の補強候補としてのうわさは後を絶たない。
いずれにしても、肉体の回復が最優先なのは変わらない。ただ、セリエA復帰の可能性があるのか、続報が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
