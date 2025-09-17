「日本は容赦がない」「入念、入念だ」日本代表の周到な“W杯対策”に韓国メディアが感嘆！「学ぶべき点がある」
日本代表の森保監督は、メキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）との親善試合を指揮した後、アメリカからメキシコへ移動。北中米ワールドカップのベースキャンプ候補地であるメキシコの３都市（トルーカ、メキシコシティ、プエブラ）を視察した。
標高の高いところでどんな現象が起こるか、自ら体感したかったという。
その精力的な動きに感嘆したのが韓国メディア『OSEN』だ。「入念、入念だ。日本のワールドカップへの準備は、容赦がないほど綿密だ」と報じている。
「日本のワールドカップ準備への取り組みは、韓国にとって学ぶべき点がある。日本は16のワールドカップ開催地の視察を完了したという。注目すべきは、森保一監督が残って、キャンプ地を自ら視察したことだ。日本はメキシコで試合をしない場合もあるが、あらゆるシナリオに備えている」
韓国も見習うべきだと強調している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
