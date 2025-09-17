なぜか大阪にも配置される日本政府の「大使」…世界との「パイプ役ほしい」と在阪企業から要望

「大使」とは、国家を代表して外国に派遣する外交使節団のトップだが、日本政府は大阪に「関西担当特命全権大使」を配置している。

なぜ、国内なのに大使がいるのだろうか。

１９か国、東京の大使館とは別に総領事館や領事館

佳境を迎えつつある大阪・関西万博の会場では連日、参加国の公式行事「ナショナルデー」が開催され、日本政府を代表する和装の男性が登場する。関西担当大使の三沢康氏（６３）だ。タンザニア大使などを歴任したベテラン外交官で、スピーチでは政治、経済、文化、スポーツといった各分野での協力と交流の実績を紹介し、日本と諸外国の絆の深さを強調している。

日本第２の大都市圏・関西には、１９か国が東京の大使館とは別に、総領事館や領事館を置いている。職業外交官ではなく、民間人が活動する名誉総領事館・領事館も５２か所ある。計６２か国の総領事、名誉総領事らが「関西領事団」を組織し、地元財界や自治体と意見交換する会合を定期的に開催。独自の「関西外交界」を形成している。

関西領事団の始まりは、１８６８年の神戸開港に遡る。当時、神戸の外国人居留地には米英仏などが領事館を置き、「神戸領事団」を組織。他国もそれに続き、かつては国内最多の１７か国の領事館があった。

ただ、高度成長期に大阪への移転が増え、１９９５年の阪神大震災を機に、ドイツ、インドネシアなど４か国も大阪に移り、現在は大阪府内が多数を占める。

一方、外務省は５８年に「大阪連絡事務所長」を大阪市に配置した。新幹線開通前の東京―大阪間は最速６時間半と、東京に出向くのは手間で、地元政財界から「在阪企業の国際展開を推進するパイプ役を置いてほしい」と要望されたためだ。８１年から「大阪担当大使」となり、２００５年から現在の呼び名になった。

「大使」の主な任務は、各国外交団と日本政府との連絡調整、関西の自治体・企業の国際活動支援だ。前任者の姫野勉氏（６７）は「外交交渉を担うわけではないが、各国との『交流の芽』を具体的なつながりに発展させる大事な役職です」と話す。在任中は「困ったことがあれば何でも相談して」と各国総領事らに働きかけて信頼関係を築き、いざ日本側が頼み事をする場面で口添えをしてきた。技能実習生受け入れを進めたい各府県とベトナム政府との橋渡しは成果の一つだという。

各国の領事館、総領事館にはそれぞれのお国事情がにじみ出ている。歴史的に関西との交流が盛んな韓国は、大阪、神戸両市に総領事館を置き、交流と情報収集の網を張る。韓国政府関係者によると、多くの「在日同胞」を抱える大阪総領事館は、韓国外交省内では中規模国の大使館と同格の存在で、総領事は大統領が直々に任命する重要ポストになっているという。

スイスは２１年、大学や研究機関、新興企業との協力など「科学技術分野での交流促進」を主要任務とする領事館を大阪に新設した。研究開発の振興を国家戦略の柱としており、京大などレベルの高い研究機関が集まる関西に狙いを定めた。

国際海運で有利な「パナマ船籍」で知られる中米パナマは、１９１９年から港町・神戸で活動。西日本に拠点を置く海運業者の支援が主な任務で、阪神大震災後も地の利を生かしている。

７月まで韓国の駐大阪総領事を務めた陳昌洙（チンチャンス）氏（６３）は、関西のような首都以外での外交活動の意義について「政府間の関係に左右されず、首長や企業経営者と近い距離でやりとりできる。首都では気付かない、相手国の別の側面がよく見えるため、実りある交流につなげやすい」と話している。