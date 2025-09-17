防衛予算を増やし続けた結果、反撃能力の確保へ一歩前進することになった。

無人機などの新たな戦闘形態への対応も急がなければならない。

防衛省が２０２６年度予算の概算要求で、過去最大の８兆８４５４億円を計上した。

政府は、２３年度から５年間の防衛費の総額を４３兆円とする方針を決めている。２３年度からの実績に、計画４年目となる２６年度概算要求を足すと３２・６兆円に達する。

安全保障環境の悪化を踏まえ、着実に防衛力の強化に取り組んできたと言えるだろう。

概算要求で注目されるのは、敵のミサイル発射拠点などを攻撃する「スタンド・オフ防衛能力」の整備に約１兆円を投じる点だ。

具体的には、射程１０００キロ・メートルを超える、地上発射型の長射程の国産ミサイルを全国の主な駐屯地に配備する。また、２５年度までに購入済みの米国製巡航ミサイル「トマホーク」を、近くイージス艦に搭載する予定だ。

これらの配備により、自衛隊は初めて反撃能力を持つことになる。北朝鮮、中国ともに日本を射程に入れたミサイルを多数保有している。反撃能力を整え、抑止効果を高める意義は大きい。

もっとも反撃能力を実際に行使するには、敵のミサイル発射拠点や攻撃の兆候を探知する必要がある。当面は米国の情報システムに頼らざるを得ない。日本も探知能力の構築を急ぐ必要がある。

防衛省は概算要求に合わせ、空と海上、海中に多数の無人機を配備し、沿岸で敵の侵略を阻む「シールド」構想を発表した。２７年度の構想実現に向け、概算要求では１２８７億円を計上した。

多数の無人機を管制するには、電波の周波数確保などの課題を解消していくことが欠かせない。

このほか自衛官の処遇や勤務環境改善などに、２５年度の２倍近い７６５８億円を要求した。陸海空３自衛隊の定員に対する充足率は９０％にとどまっており、待遇改善で人材を確保するのは当然だ。

自衛官は精強さが求められるため、原則５６歳で定年となる。再就職の支援を充実させ、将来不安を払拭（ふっしょく）していくことも大切だ。

トランプ米政権は、同盟国に対して防衛費を増額するよう要求している。今後日本にも迫ってくる可能性がある。

日本は、自らの判断で必要な防衛力を整えていくことが不可欠だ。厳しい財政事情の中にあっても、いかに安定した財源を確保していくかが問われよう。